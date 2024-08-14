Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti - Son Dakika
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Dünya

Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti

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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yeni doğan ikizlerini ve eşini kaybeden Filistinli baba Muhammed Ebu el-Kumsan'ın ağladığı ve sinir krizi geçirdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İskoçya'nın eski Birinci Bakanı Hamza Yusuf ve İngiltere İşçi Partisi milletvekilleri İsrail'in savaş suçları işlediğine dair suçlamalarda bulundu ve İsrail'e karşı yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu.

14.08.2024 10:26
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Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu, 4 gün önce dünyaya gelen ikiz bebeklerini ve eşini kaybeden Filistinli Muhammed Ebu el-Kumsan'ın ağladığı ve sinir krizi geçirdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Birçok yetkili saldırıyı kınadı.

Filistin Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Savaşın yerle bir ettiği Gazze'nin kuzeyinden göç etmek zorunda kalan yaslı Filistinli baba ve koca Muhammed Abu AlQumsan, henüz dört günlükken İsrail'in Gazze'ye düzenlediği ayrım gözetmeyen hava saldırısında anneleriyle birlikte öldürülen yeni doğmuş ikizlerinin doğum belgelerini kucaklıyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, babanın yeni doğan ikizlerinin doğum belgelerini almak üzere dışarı çıktığı geri döndüğünde hem çocuklarını hem de eşini İsrail'in saldırısında kaybettiği ifade edildi.

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"BU SUÇ ORTAKLIĞINA SON VERİN"

İskoçya'nın eski Birinci Bakanı Hamza Yusuf mesajında, "Çocuklarımız böyle bir katliamın göz göre göre gerçekleşmesine nasıl izin verdiğimizi soracaklar. Onlara nasıl cevap vereceğiz? Bu dört günlük ikizler hangi suçu işledi? Onlar da Hamas'tan mıydı? İsrail'e karşı yaptırımlar nerede? Böylesi bir insanlık dışı olay karşısında bazı insanlar hala sessizliği tercih ediyor" açıklamasını yaptı. İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Zarah Sultana görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail'in savaş suçları işlediğine dair ezici kanıtlara rağmen Birleşik Krallık hükümeti İsrail'e silah ihraç etmeye devam ediyor. Bu suç ortaklığına son verin. Tüm silah satışlarını derhal askıya alın" dedi.

İşçi Partisi'nin bir diğer milletvekili Richard Burgon ise, "Bu çok korkunç. İsrail her geçen gün savaş suçu işliyor. İngiltere'nin İsrail'e silah satışı sona ermelidir" ifadelerini kullandı.

Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti - Son Dakika

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