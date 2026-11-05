Finlandiya'da Törnava Adası Köprüsü, çiftlerin aşk kilitleriyle 'Aşk Köprüsü' oldu - Son Dakika
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Finlandiya'da Törnava Adası Köprüsü, çiftlerin aşk kilitleriyle 'Aşk Köprüsü' oldu

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Finlandiya\'da Törnava Adası Köprüsü, çiftlerin aşk kilitleriyle \'Aşk Köprüsü\' oldu
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Finlandiya\'da Törnava Adası Köprüsü, çiftlerin aşk kilitleriyle \'Aşk Köprüsü\' oldu
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Seinajoki'deki Törnava Adası Köprüsü, Finli çiftlerin isim ve tarih yazılı kilitleri korkuluklara takıp anahtarlarını Seinajoki Nehri'ne bırakmasıyla 'Aşk Köprüsü' adını aldı. Köprü, bu uygulamayla kentin resmi ve en popüler aşk kilidi takma noktası oldu.

FİNLANDİYA'nın Seinajoki kentinde Törnava Adası Köprüsü, yıllar önce başlayıp geleneksel hale gelen bir uygulama nedeniyle 'Aşk Köprüsü' olarak anılmaya başlandı. Bunun nedeni de 'aşk kilitleri' olarak bilinen küresel gelenekten etkilenen Finli çiftlerin, sonsuz aşk ve birlikteliğin sembolü olarak, isimleri ve tarihleri kazınmış bir asma kilidi köprünün metal korkuluklarına takması oldu.

Finlandiya'nın iç kesimlerinde yer alan, Güney Ostrobotniya bölgesinin merkezi olan Seinajoki kentinde, yıllardır ilginç bir gelenek sürüyor. Güney Avrupa'da ortaya çıkan ve sevgililerin veya yeni evli çiftlerin üzerinde isimlerinin yazılı olduğu asma kilitleri köprülere takıp, anahtarını altında akan nehre atma ritüelini benimseyen Finli çiftler, 2000'lerin başında Törnava Adası Köprüsü'nü 'Aşk Köprüsü' haline getirdi.

Seinajoki'nin 'Aşk Köprüsü', kısa sürede şehrin resmi ve en popüler aşk kilidi takma yeri haline geldi. Köprüye gelen çiftler, birlikteliklerinin sonsuza kadar sürmesini dileyerek yanlarında getirdikleri üzerinde isimlerinin yazılı olduğu asma kilitleri, kimse kilidi ve sözü tekrar açamasın diye köprünün korkuluklarına takıp, anahtarını da köprünün altından akan Seinajoki Nehri'ne atıyor.

Köprü, bu özelliği nedeniyle Törnava Adası bölgesine gelen ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

Kaynak: DHA
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