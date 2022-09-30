Finlandiya İçişleri Bakanı, kameralar karşısında bayıldı! - Son Dakika
Üye Girişi

Finlandiya İçişleri Bakanı, kameralar karşısında bayıldı!

30.09.2022 07:53

Finlandiya İçişleri Bakanı Krista Mikkonen, Kuzey Akım 2'deki sızıntılarla ilgili canlı yayınlanan bir hükümet brifingi esnasında bayıldı. O anlar saniye saniye kameralara yansırken Mikkonen sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Finlandiya İçişleri Bakanı Krista Mikkonen, Kuzey Akım 2 ile ilgili canlı yayınlanan bir hükümet brifingi sırasında bayıldı. Euro Weekly News'in haberine göre, dün akşam Helsinki'de canlı yayınlanan bir hükümeti brifingi, İçişleri Bakanı Mikkonen'in bayılması nedeniyle yarıda kesildi.

YARDIM ETTİLER

Düştüğü sırada kameraların göremeyeceği bir yerde duran Mikkonen, aniden dönen kameralarla iki meslektaşının ayağa kalkmasına yardım ettiği an görüntülendi.

DURUMU İYİ

Bayılmasına neyin sebep olduğu hakkında henüz bir açıklama yapılmayan Mikkonen, sosyal medya hesabından "Bayıldığım için brifingden ayrılmak zorunda kaldım. Şimdi iyiyim." açıklamasında bulundu. Mikkonen, Kuzey Akım 2 ile ilgili devam eden durumu görüşmek üzere bir araya geldikleri aktarılan brifingde, Finlandiya'nın Rusya sınırı boyunca bir çit inşa etmeyi düşünebileceğini önerdi.

Finlandiya İçişleri Bakanı, canlı yayın sırasında bayıldı
Mikkonen

BORU HATLARINDAKİ SIZINTILAR

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında üç sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı. İki ülke de sızıntıların kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı. AB de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti. Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuş, Kuzey Akım 2 ise henüz çalıştırılmamıştı.

YORUMLAR
500
Finlandiya hükümeti, Rus turistlerin ülkeye girişinin yasaklanacağını açıkladı Finlandiya hükümeti, Rus turistlerin ülkeye girişinin yasaklanacağını açıkladı Finlandiya istihbaratı: NATO'ya katılmak Finlandiya'yı Rus operasyonlarının hedefi yapabilir Finlandiya istihbaratı: NATO'ya katılmak Finlandiya'yı Rus operasyonlarının hedefi yapabilir

Finlandiya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Finlandiya İçişleri Bakanı, kameralar karşısında bayıldı! - Son Dakika


Son Dakika
10:35 İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Düzenlemeye göre iade kargo ücretini artık tüketici karşılayacak
10:25 PFDK, Amedspor-Bursaspor karşılaşmasında çıkan olayların faturasını kesti! Taraftar deliye döndü
10:14 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Saadet Partisi'nden de bir öneri geldi
10:06 Azra'nın katili cezaevinde intihar etti! Acılı anne kızına haberi mezarı başında ağlayarak verdi
10:08 Paris Moda Haftası'nda Kylie rüzgarı! Ten rengi tül elbisesiyle tüm bakışları üzerinde topladı
10:03 Sinir krizi geçiren genç sevgilisini hastanede rehin aldı!
10:02 Bursa'nın bu köyünü görenler, kendilerini Karadeniz'de sanıyor! Yılda 60 ton fındık üretiyorlar
09:52 KYK borçlarının faizlerinin silinmesi uygulaması TBMM'de görüşülecek!
09:47 Suriye'de saldırı hazırlığı yapan teröristlerden 1'i öldürüldü, 18'i yakalandı
09:08 20 ilde eş zamanlı Müsilaj-2 Operasyonu başlatıldı! 233 şüpheli için yakalama kararı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 10:54:42. #1.13#
SON DAKİKA: Finlandiya İçişleri Bakanı, kameralar karşısında bayıldı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement