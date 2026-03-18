Üye Girişi
Son Dakika Logo

Londra'da alışılmışın dışında buluşma: Finlandiya ve Kanada liderleri sabah koşusunda

Haberin Videosunu İzleyin
18.03.2026 17:44  Güncelleme: 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Kanada Başbakanı Mark Carney, Londra'daki temasları sırasında alışılmışın dışında bir görüntü verdi. Resmi programların dışında Hyde Park'ta eşleriyle birlikte koşuya çıkan iki liderin samimi anları, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak gündeme oturdu.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Kanada Başbakanı Mark Carney ve eşleriyle birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'da sabah koşusuna çıktı. Hyde Park'ta kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

RESMİ ZİYARETE SPOR MOLASI

Kanada Başbakanı Carney'nin İngiltere'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında bir araya gelen iki lider, diplomatik temasların yanı sıra spor yaparak dikkat çekti. Eşlerinin de katıldığı koşuda samimi görüntüler öne çıktı.

EŞLERİ İLE BİRLİKTE KOŞTULAR

Stubb, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Buz hokeyi pisti yok, bu yüzden Başbakan Mark Carney, Diana ve Suzanne ile Hyde Park'ta güzel bir sabah koşusu yaptık" ifadelerini kullandı.

SİNEMA SOHBETİ YAPTILAR

İkilinin koşu sırasında gişe rekorları kıran Hint filmi Dhurandhar hakkında sohbet ettikleri duyuldu. Fin cumhurbaşkanının Stubb, Hindistan ziyareti öncesinde oğlunun tavsiyesiyle "Dhurandhar" adlı Hint yapımı bir casusluk filmini izlediğini söyleyince, Hindistan'daki takipçi sayısının ve popülaritesinin "inanılmaz" düzeyde arttığını anlattı.

Görüntüler, uluslararası kamuoyunda liderlerin resmi programlar dışındaki doğal anlarını yansıtması nedeniyle "yumuşak diplomasi" örneği olarak değerlendirilirken, Stubb spor tutkusu ile bilinen biri lider. Finlandiya cumhurbaşkanı triatlon ve koşu yarışlarına katılan aktif bir siyasetçi olarak tanınıyor.

Sosyal Medya, Diplomasi, Yaşam, Dünya, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
’Kar payı’ adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu 'Kar payı' adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu
Almanya’da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi Almanya'da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi
Galatasaray’dan transferde büyük sürpriz Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz
Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Sadece Sakarya’da üretiliyor, yemek isteyen 11 ay bekleyip sıraya giriyor Sadece Sakarya'da üretiliyor, yemek isteyen 11 ay bekleyip sıraya giriyor
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden uzaklaştırıldı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden uzaklaştırıldı
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı
Andrew Robertson’dan Galatasaray’a övgü Andrew Robertson'dan Galatasaray'a övgü

17:25
Herkesi solladı Şampiyonlar Ligi’nde Arda Güler fırtınası
Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası
17:22
“Neden Türk Milli Takımı’nı seçtin“ sorusuna Kenan’dan olay yanıt
"Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?" sorusuna Kenan'dan olay yanıt
17:13
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
16:46
Liverpool maçı öncesi Osimhen’e büyük şok
Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok
16:33
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
16:21
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
15:44
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e: Oraya niye uğradın, açıkla
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
15:39
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM’den yanıt
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM'den yanıt
15:38
İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı
İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı
15:17
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail’e şart koştu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu
14:49
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
13:22
Laricani’nin yüzüğünden teşhis edildi İşte İsrail’in servis ettiği görüntü
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 18:02:26. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.