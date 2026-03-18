Londra\'da alışılmışın dışında buluşma: Finlandiya ve Kanada liderleri sabah koşusunda

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Kanada Başbakanı Mark Carney ve eşleriyle birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'da sabah koşusuna çıktı. Hyde Park'ta kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Kanada Başbakanı Carney'nin İngiltere'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında bir araya gelen iki lider, diplomatik temasların yanı sıra spor yaparak dikkat çekti. Eşlerinin de katıldığı koşuda samimi görüntüler öne çıktı.
Stubb, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Buz hokeyi pisti yok, bu yüzden Başbakan Mark Carney, Diana ve Suzanne ile Hyde Park'ta güzel bir sabah koşusu yaptık" ifadelerini kullandı.
İkilinin koşu sırasında gişe rekorları kıran Hint filmi Dhurandhar hakkında sohbet ettikleri duyuldu. Fin cumhurbaşkanının Stubb, Hindistan ziyareti öncesinde oğlunun tavsiyesiyle "Dhurandhar" adlı Hint yapımı bir casusluk filmini izlediğini söyleyince, Hindistan'daki takipçi sayısının ve popülaritesinin "inanılmaz" düzeyde arttığını anlattı.
Görüntüler, uluslararası kamuoyunda liderlerin resmi programlar dışındaki doğal anlarını yansıtması nedeniyle "yumuşak diplomasi" örneği olarak değerlendirilirken, Stubb spor tutkusu ile bilinen biri lider. Finlandiya cumhurbaşkanı triatlon ve koşu yarışlarına katılan aktif bir siyasetçi olarak tanınıyor.
