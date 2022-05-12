Florida'da pilotu kendinden geçen uçağı, hiç uçuş eğitimi olmayan bir yolcu indirdi - Son Dakika
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BBC

Florida'da pilotu kendinden geçen uçağı, hiç uçuş eğitimi olmayan bir yolcu indirdi

12.05.2022 06:23
Florida'da pilotu kendinden geçen uçağı, hiç uçuş eğitimi olmayan bir yolcu indirdi

ABD'nin Florida eyaletindeki haber kanalları, pilotu kendinden geçen uçağı indirmeyi başaran gizemli yolcuyu arıyor.

ABD'nin Florida eyaletindeki haber kanalları, pilotu kendinden geçen uçağı indirmeyi başaran gizemli yolcuyu arıyor.

Kimliği bilinmeyen yolcunun, "Uçağı nasıl durduracağımı bilmiyorum" diyen sesi ise haberlerde tekrar tekrar yayınlanıyor.

Salı günü öğleden sonra yaşanan olayın diğer kahramanı ise aynı zamanda uçuş eğitmeni olan bir hava trafik kontrolörü oldu.

Palm Beach Havalimanı'nda görevli Robert Morgan, acil durumdan haberdar edildiğinde moladaydı.

"Burada ciddi bir durum var. Pilotum kendinden geçti. Kendinde değil" diyen yolcuyu adım adım yönlendirmeye başladı.

Kokpit kule konuşma kayıtlarında yolcu, yerini bilmediğini yalnızca Florida kıyılarını görebildiğini söyledi.

'Hiçbir şey yapmayı bilmiyorum"

2750 metre yükseklikte yaşanan konuşmanın bazı bölümleri şöyle:

Kule: "Kanatları hizada tutmaya çalış ve güney ya da kuzey yönünde kıyı takip et. Yerini tespit etmeye çalışıyoruz."

Yolcu: "Navigasyon ekranını bile açamıyorum. Bu konuda bir fikriniz var mı?"

Yolcu: "Bu uçağı nasıl durduracağımı bilmiyorum. Hiçbir şey yapmayı bilmiyorum"

20 yıllık eğitmen de bu model uçağı daha önce kullanmamıştı.

Ama Morgan, tek motorlu Cessna 208 tipi uçağın kokpit haritası yardımıyla yönlendirmeyi başardı.

Hava trafik kontrolörünün iniş anı yaklaşırken, "çok yavaşça lövyeyi ileri it ve yavaşça alçal" dediği duyuluyor.

Morgan o anları televizyon röportajında anlattı:

"Onu sakin tutmam gerektiğini biliyordum. Onu piste yönlendirdim, inebilmesi için gücü nasıl azaltacağını anlattım.

"İndiğinde ağlayacak gibiydim. Çünkü çok fazla adrenalin birikmişti."

'Benim gözümde kahraman olan o'

Gizemli yolcu ve Morgan pistte buluştuklarında sarıldılar ve bir fotoğraf çektirdiler.

Ancak Morgan verdiği röportajlarda heyecandan yolcunun ismini duyamadığını anlattı, "Benim gözümde kahraman olan o, ben sadece işimi yapıyordum" dedi.

Morgan, gizemli yolcunun kendisine "Sadece hamile eşimin yanına gitmek istiyorum" dediğini söyledi.

Havada bilincini kaybeden pilot ise hastaneye kaldırıldı. Onun da kimliği ya da neden kendinden geçtiği henüz bilinmiyor.

Yetkililer Bahamalar'dan gelen uçakta olay anında bir yolcu daha olduğunu kaydetti.

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Son Dakika Dünya Florida'da pilotu kendinden geçen uçağı, hiç uçuş eğitimi olmayan bir yolcu indirdi - Son Dakika

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