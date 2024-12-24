FRANSA'da, 13 Aralık'ta Başbakan olarak atanan François Bayrou yeni hükümeti kurdu.
Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler, merkez sağcı Demokrat Hareket (MoDem) Partisi'nden başbakan atanan ve 10 gündür siyasi partilerle müzakereler yürüten François Bayrou'nun yeni hükümetini kurduğunu açıkladı.
Bayrou'nun kabinesinde, eski Başbakan Elisabeth Borne Eğitim Bakanı, bir diğer eski başbakanlardan Manuel Valls ise Denizaşırı Topraklar Bakanı görevine getirilirken, Eric Lombard Maliye Bakanı, eski İçişleri Bakanı Gerald Darmanin Adalet Bakanı, Catherine Vautrin Sağlık Bakanı, Laurent Marcangeli Kamu Hizmeti Bakanı, Annie Genevard Tarım Bakanı, Marie Barsacq Spor ve Gençlik Bakanı, François Rebsamen ise Çevre Bakanı oldu. Savunma Bakanı Sebastian Lecornu, Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Kültür Bakanı Rachida Dati ise kabinedeki yerlerini korudu.
Son Dakika › Dünya › François Bayrou Yeni Hükümeti Kurdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?