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Fransa bayrağının rengi değiştirdi! Sosyal medyada büyük tepki çekti - Son Dakika

Fransa bayrağının rengi değiştirdi! Sosyal medyada büyük tepki çekti

15.11.2021 15:40

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa bayrağının rengini değiştirdi. Elysée Sarayı kararın Macron'un operasyon direktörlerinin tavsiyesi üzerine alındığını belirtirken, Fransız gazeteleri Macron'un böyle bir kararı sebep aldığına ilişkin çeşitli iddialara yer verdi. Kimisi Macron'un Fransız Devrimi'nin sembolünü yeniden canlandırmak amacıyla bu kararı aldığını öne sürerken kimisi de kararın estetik kaygılarla alındığını Bayrağının renginin değişmesi sosyal medyada da büyük tepki çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransız bayrağının rengini değiştirdiği ortaya çıktı. Fransa basınında yer alan haberlere göre, bayrağın üç renginden birini oluşturan mavinin tonu daha önce kullanılandan daha koyu, laciverte yakın bir renkle değiştirildi.

KARAR OPERASYON DİREKTÖRÜNÜN TAVSİYESİ ÜZERİNE ALINDI

Henüz resmi bir duyuru yapılmazken, Elysée Sarayı, renk değiştirme kararının Macron'un Operasyon Direktörleri Arnaud Jolens ve Bruno Roger-Petit'in tavsiyesi üzerine alındığını doğruladı.

İDDİALAR ART ARDA GELDİ

Fransız haber sitesi Europe 1'e göre, Macron bu kararı Fransız Devrimi'nin bir sembolünü yeniden canlandırmak amacıyla aldı. Yani karar politik sebeplerle verildi ve Macron hükümeti içinde tartışma konusu oldu. Bir diğer iddia ise, Macron'un bu kararı tamamen estetik sebeplerle vermiş olması. Europe 1'e göre, bazı yetkililer açık mavi rengini çirkin bulurken, koyu rengin daha zarif olduğunu öne sürdü. Macron'da benzer görüşlere hakimdi ve renk değişikliğine onay verdi.

Emmanuel Macron, Fransa bayrağının rengi değiştirdi! Karar sosyal medyada büyük tepki çekti

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

İddialarla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da yeni bayrak, Elysée Sarayı ve Ulusal Meclis dahil olmak üzere başkentteki Hükümet binalarında sergilenmeye başladı. Kararın Macron tarafından verildiği ancak, hareketin arkasında operasyon direktörü Arnaud Jolens'in olduğu öne sürülüyor.

Bayrak ilk olarak Fransız Devrimi sırasında 1790'larda kullanıldı. Fransız Donanması her zaman bayrağın yeni versiyonunu kullanmış olsa da, bayrağın mavi rengi 1976'da o zamanki Başkan Valery Giscard-d'Estaing tarafından Avrupa Birliği bayrağının rengine uyması için hafifletilmişti.

TEPKİ ÇEKTİ

Bayrağın resmi bir açıklama olmadan değiştirilmesi sosyal medyada da tepkilere yol açtı. Bazı kişiler bayrağın yeni rengini çirkin bulurken, bazıları da yapılan değişikliği 'politik' bulduğu için eleştirdi. Öte yandan, değişikliğin gizli saklı yapılması'Fransa'nın derin sembollerine müdahale' gerekçesiyle tepki çekti.

Fransa bayrağının rengi değiştirdi! Sosyal medyada büyük tepki çekti

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Son Dakika Dünya Fransa bayrağının rengi değiştirdi! Sosyal medyada büyük tepki çekti - Son Dakika Dünya


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