Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Dünya savaşı istemiyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Şubat'tan bu yana devam eden Rusya- Ukrayna Savaşı'na dair açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Macron, oluşan atmosfere değindi. Macron, "Dünya savaşı istemiyoruz." diye yazarken, devamında Kiev'e desteğini yineledi.

"UKRAYNA'NIN DİRENMESİNE YARDIM EDİYORUZ"

Fransa Cumhurbaşkanı, "Ukrayna'nın topraklarında direnmesine yardım ediyoruz, Rusya'ya asla saldırmıyoruz." dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunan Macron, "Putin, bu savaşı durdurmalı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermeli." diye ekledi.