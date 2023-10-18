Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze'deki hastane saldırısını kınadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıya tepki göstererek, hiçbir şeyin bir hastaneye yapılan saldırıyı ve sivilleri hedef almayı haklı çıkaramayacağını belirtti.

"HİÇBİR ŞEY SİVİLLERİ HEDEF ALMAYI HAKLI ÇIKARMAZ"

Macron, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıya ilişkin X sosyal medya platformundan açıklama yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı, "Hiçbir şey bir hastaneye yapılan saldırıyı haklı çıkaramaz. Hiçbir şey sivilleri hedef almayı haklı çıkaramaz." ifadesini kullandı.

"SALDIRIYLA İLGİLİ TÜM GERÇEKLER ORTAYA ÇIKMALI"

Ülkesinin, Gazze'de çok sayıda Filistinli sivilin hayatını kaybettiği hastane saldırısını kınadığını belirten Macron, düşüncelerinin saldırıda yaşamını yitirenlerle olduğunu kaydetti. Macron, saldırıyla ilgili tüm gerçeğin ortaya çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, Gazze Şeridi'ne insani yardım erişiminin derhal sağlanması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği bildirilmişti.