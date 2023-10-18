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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze'deki hastane saldırısını kınadı - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze'deki hastane saldırısını kınadı

Son Güncelleme: 18.10.2023 01:43

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıya tepki göstererek, hiçbir şeyin bir hastaneye yapılan saldırıyı ve sivilleri hedef almayı haklı çıkaramayacağını belirtti. Macron, saldırıya ilişkin sosyal medya platformundan açıklama yaparak, saldırıda hayatını kaybedenlerle dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Ayrıca, saldırının gerçeklerinin ortaya çıkarılması ve Gazze'ye insani yardım erişiminin derhal sağlanması çağrısında bulundu. İsrail'in saldırısı sonucu ölenlerin sayısı 500'e yükseldiği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıya tepki göstererek, hiçbir şeyin bir hastaneye yapılan saldırıyı ve sivilleri hedef almayı haklı çıkaramayacağını belirtti.

"HİÇBİR ŞEY SİVİLLERİ HEDEF ALMAYI HAKLI ÇIKARMAZ"

Macron, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıya ilişkin X sosyal medya platformundan açıklama yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı, "Hiçbir şey bir hastaneye yapılan saldırıyı haklı çıkaramaz. Hiçbir şey sivilleri hedef almayı haklı çıkaramaz." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'in hastane saldırısına tepki

"SALDIRIYLA İLGİLİ TÜM GERÇEKLER ORTAYA ÇIKMALI"

Ülkesinin, Gazze'de çok sayıda Filistinli sivilin hayatını kaybettiği hastane saldırısını kınadığını belirten Macron, düşüncelerinin saldırıda yaşamını yitirenlerle olduğunu kaydetti. Macron, saldırıyla ilgili tüm gerçeğin ortaya çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, Gazze Şeridi'ne insani yardım erişiminin derhal sağlanması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze'deki hastane saldırısını kınadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze'deki hastane saldırısını kınadı - Son Dakika
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