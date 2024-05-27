Fransa\'da Belediye Başkanı ve Falcı Arasındaki Skandal

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Fransa’nın güneyinde Akdeniz kıyısındaki Agde kasabası, güzel kumsalları ve yıl boyu güneşli olmasıyla tanınıyor. Bölge aynı zamanda seks partileriyle de ünlü.

Kasaba Avrupa'nın en büyük swinger topluluğuna ev sahipliği yapıyor. Her yıl on binlerce çift, eş değiştirmek için Avrupa'nın dört bir yanından bu kasabaya geliyor.

Ancak şu anda kasaba, Fransa kamuoyunun ilgiyle takip ettiği yepyeni bir skandalla sarsılıyor.

Bu skandal, kasabada oldukça meşhur olan bir falcı Sophia Martinez ile eski bir gizli servis görevlisi ve polis memuru olan belediye başkanı Gilles d'Ettore etrafında geçiyor.

Her iki isim de şu anda hakların başlatılan soruşturma kapsamında hapiste. Falcı, belediye başkanını dolandırmakla, belediye başkanı da kamu kaynaklarını harcadığı için yolsuzlukla suçlanıyor.

Martinez yıllar içerisinde ölülerle konuşabildiğini söyleyerek bir üne sahip oldu. Belediye başkanı da ondan kendisini ölen babasıyla görüştürmesini istedi. Martinez’in ruh çağırma seansları sırasında sesi aniden değişiyor ve belediye başkanının babasının tonuna bürünüyordu.

Falcı kadının geçen dört sene boyunca, olağanüstü vantrilokluk yetenekleriyle belediye başkanını şahsen ve telefonla manipüle ettiği iddia ediliyor.

Vantrilokluk aynı ortamda bulunan kukla ve kukla sanatçısının karşılıklı diyaloğunun teatral olarak sunuma dayandırıldığı bir sanat. Vantrilok ağzını kıpırdatmadan karnından konuşarak kuklaya hayat veriyor.

Belediye başkanı, melekler de dahil olmak üzere ölülerin “seslerinden” binlerce gizemli telefon almış ve bunlardan bazıları belediye başkanını falcıya yardım etmeye çağırmış.

Yolsuzlukla ilgili haberler de burada ortaya çıkıyor.

Belediye başkanının Martinez ve ailesi için Polinezya ve Tayland da dahil olmak üzere lüks tatiller için kamu fonlarından ödeme yaptığı iddia ediliyor.

İddialara göre “sesler” belediye başkanını, falcının ailesinden birkaç kişiyi belediye meclisinde işe alması ve evini yenilemesi için de ikna etmiş. Belediye başkanıyla bağlantıları olan yerel işletmeler, belediye başkanıyla gelecekte yapacakları sözleşmeleri kaybetme korkusuyla işi ücretsiz yapmışlar.

Belediye başkanının avukatı Jean Marc Darrigade Montpellier yakınlarındaki ofisinde, “Bu çılgınca bir hikaye” diyor.

“İnanılmaz bir şey çünkü siyasetin içinde, belediye başkanı ve eski milletvekili olan çok zeki bir adamınız var. Ve böyle bir adamın bir kadın tarafından manipüle edilebileceğini fark ediyorsunuz.”

Falcının belediye başkanının hayatına girdiğini, ölmüş babasıyla konuşabileceğini söylediğini aktaran avukat, “Onda zihinsel bir zayıflık buldu ve bunu kişisel çıkarları için kullandı. Dolandırıldığını kabul etmesi uzun zaman aldı” diyor.

Ancak Martinez'in avukatı Luc Abratkiewicz farklı bir görüşe sahip.

Abratkiewicz, “[Martinez] belediye başkanının itimadına ihanet ettiğini kabul etti ama bu bir manipülasyon vakası değil çünkü [Martinez] yaptıklarını kabul etti. Aralarında doktorlar ve mimarların da bulunduğu diğer müşterileri onun mistik güçleri olduğunu söyledi” diyor.

“[Martinez] onların hayatları hakkında başka kimsenin bilmediği ayrıntıları ortaya çıkardı.”

Avukatlar bunu reddediyor. Yerel halksa zaten çok fazla seksin olduğu bir kasabada yine her şeyin sekse bağlı olduğunu söylüyor.

Belediye binasının yakınındaki güneşli bir kafede oturan müşterilerden Jean-Max, “Belediye başkanını severim. Bana kalırsa iyi bir adam ama kandırıldı. Belki de ona aşıktı” diyor.

Bir başkası da gülerek, “Benim için skandalın merkezinde seks var. İşin içinde para varsa, seks de işin bir parçası demektir. İkisi birlikte gidiyor” diye ekliyor.

Aşırı sağ son yıllarda Fransa'nın bu bölgesinde önemli kazanımlar elde etti. Belediye başkanını en çok eleştirenlerden biri, Marine Le Pen'in partisinden hızla yükselen yerel bir politikacı olan Fabienne Varesano.

Varesano belediye başkanını istifaya çağırıyor ve “Eli açık olabilir, pek çok farklı kadına aşık olabilir, bu onun özel hayatı. Ancak kamunun parasını kullanmak, bu farklı bir şey” diyor.

“Kasabamızla alay eder hale geldi.”

Mahkeme ise hem belediye başkanını hem de falcıyı gözaltında tutuyor.

Martinez, sadece kadınların kaldığı hapishane koğuşunda kendisini cadılıkla suçlayan mahkumlar tarafından saldırıya uğradıktan sonra hücreye konuldu.