Fransa'daki göçmen saldırılarına bir yenisi daha eklendi! Kapıda bekleyen kadın ve küçük kızı hedef aldı

Fransa'da art arda yaşanan göçmen saldırıları ülkeyi deyim yerindeyse ayağa kaldırdı. Geçtiğimiz hafta bir çocuk parkını hedef alan saldırgan, yaşları 3 ila 6 arasında değişen çocuklara bıçakla saldırmıştı.

FRANSA'YI AYAĞA KALDIRAN GÖRÜNTÜ

Yaşanan saldırının şokunu henüz atlatamayan Fransa yeni bir olayla sarsıldı. Evlerinin kapısının önünde bekleyen bir kadın ve küçük kız çocuğu Afrikalı bir göçmenin saldırısına uğradı.

KOLLARINDAN TUTUP SOKAĞA FIRLATTI

Korkuyla evlerine kaçan kadın ve çocuğu kollarından tutup sokağa fırlatan gaspçı, kadının çantasını alarak olay yerinden uzaklaşırken, küçük çocuğun o anlarda yaşadığı korku kameralara anbean yansıdı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Öte yandan görüntülerin sosyal medyaya düşmesi sonrasında harekete geçen Fransız polisi, gaspçının eşkalini belirleyip kısa sürede yakaladı. Mahkemeye çıkarılan Afrikalı göçmen tutuklandı.