Fransa'daki göçmen saldırılarına bir yenisi daha eklendi! Kapıda bekleyen kadın ve küçük kızı hedef aldı - Son Dakika
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Fransa'daki göçmen saldırılarına bir yenisi daha eklendi! Kapıda bekleyen kadın ve küçük kızı hedef aldı

20.06.2023 10:18

Fransa'da yaşanan art arda göçmen saldırılarından biri çocuk parkında gerçekleşirken, diğeri ise evinin önünde bekleyen bir kadın ve küçük kız çocuğuna yönelik oldu. Gaspçı, kadın ve çocuğu kollarından tutup sokağa fırlattıktan sonra kadının çantasını alarak kaçtı. Olayın ardından polis, gaspçının eşkalini belirleyip tutukladı.

Fransa'da art arda yaşanan göçmen saldırıları ülkeyi deyim yerindeyse ayağa kaldırdı. Geçtiğimiz hafta bir çocuk parkını hedef alan saldırgan, yaşları 3 ila 6 arasında değişen çocuklara bıçakla saldırmıştı.

FRANSA'YI AYAĞA KALDIRAN GÖRÜNTÜ

Yaşanan saldırının şokunu henüz atlatamayan Fransa yeni bir olayla sarsıldı. Evlerinin kapısının önünde bekleyen bir kadın ve küçük kız çocuğu Afrikalı bir göçmenin saldırısına uğradı.

Fransa'da bir göçmen saldırısı daha! Kapıda bekleyen kadın ve küçük kızı hedef aldı

KOLLARINDAN TUTUP SOKAĞA FIRLATTI

Korkuyla evlerine kaçan kadın ve çocuğu kollarından tutup sokağa fırlatan gaspçı, kadının çantasını alarak olay yerinden uzaklaşırken, küçük çocuğun o anlarda yaşadığı korku kameralara anbean yansıdı.

Fransa'da bir göçmen saldırısı daha! Kapıda bekleyen kadın ve küçük kızı hedef aldı

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Öte yandan görüntülerin sosyal medyaya düşmesi sonrasında harekete geçen Fransız polisi, gaspçının eşkalini belirleyip kısa sürede yakaladı. Mahkemeye çıkarılan Afrikalı göçmen tutuklandı.

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Göçmen, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa'daki göçmen saldırılarına bir yenisi daha eklendi! Kapıda bekleyen kadın ve küçük kızı hedef aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'daki göçmen saldırılarına bir yenisi daha eklendi! Kapıda bekleyen kadın ve küçük kızı hedef aldı - Son Dakika
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