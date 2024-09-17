Fransa'da Toplu Tecavüz Davası - Son Dakika
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Fransa'da Toplu Tecavüz Davası

Fransa\'da Toplu Tecavüz Davası

Uyuşturucu ile istismara maruz kalan Gisele, eski eşi tarafından 10 yıl süreyle istismar edildi.

17.09.2024 13:38
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Fransa’da toplu tecavüz davasında, eşine uyuşturucu vererek farklı erkekler tarafından 10 yıl boyunca istismar edilmesini sağlayan Dominique Pelicot katıldığı tüm suçlamaları kabul etti.

71 yaşındaki adam ilk kez ifade verdiği mahkemede “Ben de bu mahkemedeki diğerleri gibi bir tecavüzcüyüm” dedi.

Suçlanan Dominique Pelicot ile birlikte mahkemede 50 erkek daha tecavüzle suçlanıyor.

Ayrıca istismar görüntülerden varlıkları bilinen ancak kimlikleri henüz tespit edilmemiş 31 daha bulunuyor.

Pelicot mahkemedeki ifadesinde bu erkekleri de suçladı ve “Hepsi biliyordu, aksini söyleyemezler” dedi.

Eşinin yaşadıklarını haketmediğini de söyleyen adam, mahkemeye “Birlikteliğimizden çok mutluydum” da dedi.

Fransa’da mücadele sembolü olan Gisele ifadeler için bir şey söylemek isteyip istemediği soruldu.

72 yaşındaki kadın “Bunları dinlemek benim için çok zor. Bunları yapabileceğini aklımdan geçirmediğim bir adamla 50 yıl yaşadım. Ona tamamen güvenmiştim” dedi.

Dominique Pelicot mahkemedeki ifadesinde itirafların yanında iddialarda da bulundu. Dokuz yaşındayken bir erkek hemşire tarafından istismar edildiğini öne sürdü.

Bugün artık eski eşi olan Gisele ile evliliklerine ilişkin de soruları yanıtladı. Eski karısının bir ilişkisi olduğunu öğrendiğinde intiharı düşündüğünü savundu. Cesareti olmadığım için bu düşünceyi eyleme dönüştüremediğini söyledikten sonra “Belki de yapmalıyım” dedi.

Pelicot Gisèle'e olan hisleri için de “Ona çılgınca aşıktım. Onu çok sevdim, hala da seviyorum." dedi.

Eski eşine uyuşturucu içirip, istismar edilmesini sağladığı 10 yılı da ima ederek, “Onu 40 yıl boyunca çok sevdim, 10 yıl boyuncaysa çok kötü sevdim" dedi.

Dominique Pelicot’a uyuşturucu etkisindeki eşini istismar edilirken kayda aldığı videolar da soruldu.

Bu videolar suçlanan diğer erkeklerin tespit edilmesinde kilit rol oynadı.

Pelicot, bu görüntüleri kısmen "zevk" için, kısmen “sigorta” olmaları için filme aldığını iddia etti.

Sanıkların her biri 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Toplu tecavüz mağduru Gisele, davanın başında kimliğini gizli tutma hakkından vazgeçti.

Avukatları, davanın açık ilerlemesinin “suçun utancını” yeniden eski kocasına yükleyeceğini savundu.

Böbreklerinden problem yaşayan Dominique Pelicot, hastalık mazeretiyle bir hafta boyunca duruşmaya katılamadı.

Fransa’nın çeşitli kentlerinde haftasonu çoğunluğu kadın yüzlerce kişi, cinsel şiddete karşı mücadelenin sembolü haline gelen Gisèle Pelicot'u desteklemek için sokaklara çıktı.

Paris’teki Cumhuriyet Meydanı’nda toplananlar, "Giselle'e destek”, "Utanç taraf değiştirmeli” veya "Mağdurlar, size inanıyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Kaynak: BBC

Uyuşturucu, 3-sayfa, Fransa, Hukuk, Kadın, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa'da Toplu Tecavüz Davası - Son Dakika

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