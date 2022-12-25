Terör örgütü PKK yandaşlarının savaş alanına çevirdiği Paris'e ilişkin Bakan Hulusi Akar'dan zehir zemberek sözler! - Son Dakika
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Terör örgütü PKK yandaşlarının savaş alanına çevirdiği Paris'e ilişkin Bakan Hulusi Akar'dan zehir zemberek sözler!

25.12.2022 17:45

3 kişinin öldüğü saldırının ardından terör örgütü PKK yanlısı göstericiler Fransa'nın başkenti Paris'i karıştırdı. Tüm bu olaylar yaşanırken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çıkan olaylarla ilgili, "Fransızların beslediği yılan, kendilerini sokmaya başladı. Herkes artık bu terör örgütünün gerçek yüzünü görmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında dün 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından bölgedeki gerginlik sürüyor. Republique Meydanı'nda (Cumhuriyet Meydanı) toplanan terör örgütü PKK yandaşları polisle karşı karşıya gelirken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan olaylara ilişkin ilk açıklama geldi.

"BESLEDİKLERİ YILAN KENDİLERİNİ SOKMAYA BAŞLADI"

Bakan Akar, konuyla ilgili "Fransızların beslediği yılan, kendilerini sokmaya başladı. Herkes artık bu terör örgütünün gerçek yüzünü görmelidir. Hiç kimse bizden sınırımızın dibinde yuvalanan terör unsurlarına müsamaha göstermemizi beklemesin. TSK, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için uygun yer ve zamanda gerekli her türlü tedbiri bugüne kadar almıştır, alacaktır" ifadelerini kullandı.

SOKAKLARI ATEŞE VERDİLER

Gerilimin tırmandığı o anlarda sokakları ateşe vererek çok sayıda dükkanın camlarını kıran terör örgütü PKK yandaşları araçları da devirerek yaktı. Polis, Paris sokaklarını savaş alanına çeviren terör örgütü PKK yandaşlarına göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

PKK ELEBAŞI ÖCALAN'IN POSTERLERİ TAŞIDILAR

Öte yandan sokakları yangın yerine çeviren PKK destekçileri, ellerinde terör örgütü bayrakları ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini taşıdılar.

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Son Dakika Dünya Terör örgütü PKK yandaşlarının savaş alanına çevirdiği Paris'e ilişkin Bakan Hulusi Akar'dan zehir zemberek sözler! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK yandaşlarının savaş alanına çevirdiği Paris'e ilişkin Bakan Hulusi Akar'dan zehir zemberek sözler! - Son Dakika
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