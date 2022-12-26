Yangın yerine dönen Fransa'dan küstah manşetler! 3 kişinin öldürüldüğü saldırıda Türkiye'yi suçladılar - Son Dakika
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Yangın yerine dönen Fransa'dan küstah manşetler! 3 kişinin öldürüldüğü saldırıda Türkiye'yi suçladılar

26.12.2022 19:43
Yangın yerine dönen Fransa'dan küstah manşetler! 3 kişinin öldürüldüğü saldırıda Türkiye'yi suçladılar

Fransa'nın başkentinde gerçekleştirilen ve 3 kişinin öldüğü saldırı sonrası ülke karıştı. PKK yanlıları başkenti yakıp yıkarken Fransız basını yaşanan saldırı sonrası Türkiye'yi suçladı. Saldırı ilk sayfadan veren Fransız basını, Türkiye aleyhine manşetler atarken saldırın arkasında Türkiye'nin olduğunu iddia etti.

Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin bulunduğu sokakta silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olaylar sonrası PKK yanlıları Fransa'da sokakları birbirine kattı. Fransız gazeteleri ise attıkları manşetlerde Türkiye'yi suçladı.

FRANSIZ GAZETELERİ SALDIRI SONRASI TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

Le Monde gazetesi, attığı manşette saldırganın Türkiye'yi suçladığını iddia ederek"Paris'te Kürtler öldürüldü: Fransa'da Ankara'nın kendilerine uyguladığı şiddetin peşini bırakmayan militan bir topluluk" ifadelerini kullandı. Liberation gazetesi ise yaşanan saldırıyı ilk sayfadan vererek "Fransa'daki Kürtler için, ırkçı saldırının arkasında Türkiye'nin gölgesi var" manşetini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

3 kişinin öldürüldüğü Paris saldırısı sonrası sokaklar savaş alanına döndü. Terör örgütü yandaşları ülkeyi yangın yerine çevirirken saldırgan kıskıvrak yakalandı. Öte yandan yaşanan tüm bu olaylar sonrası Fransa Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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Ahmet Kaya, Türkiye, Fransa, PKK, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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