Fransa'yı kasıp kavuran protestolar işe yaradı! Macron sendikalarla görüşecek - Son Dakika
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Fransa'yı kasıp kavuran protestolar işe yaradı! Macron sendikalarla görüşecek

25.03.2023 09:39

Fransa'yı yakıp yıkan 62'den 64'e çıkartılan emeklilik reformuna karşı protestolar sürüyor. Göstericiler Bordeaux Belediye binasının ön kapısını ateşe verirken, polis 457 kişiyi gözaltına aldı. Olayların ardından konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sendikalarla görüşerek ilerlemeye hazır olduklarını ifade etti.

Fransa'da 2 aydır kitlesel protestolara yol açan ve emeklilik yaşının kademeli olarak 64'e çıkarılmasını içeren reforma ilişkin yasa tasarısının, Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan kabul edilmesinin ardından sokaklarda tansiyon düşmüyor.

SENDİKALARA GÖRE PROTESTOLARA 3.5 MİLYON KİŞİ KATILDI

Fransız sendikalarına göre dün akşam ülke genelindeki protestolara yaklaşık 3.5 milyon, polise göre ise 1 milyondan fazla kişi katıldı. Ülkenin güneybatısındaki Bordeaux şehrinde belediye binasının ön kapısı ateşe verildi. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler kısa sürede söndürüldü.

Fransa'yı yangın yerine çeviren eylemler sonrasında Macron'dan zeytin dalı! Sendikalarla görüşecek

ÜLKE GENELİNDE 457 KİŞİYE GÖZALTI

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin gösterilerin ardından yaptığı açıklamada, ülke genelinde 457 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Darmanin ayrıca 441 polisin yaralandığını belirtti.

Fransa'yı yangın yerine çeviren eylemler sonrasında Macron'dan zeytin dalı! Sendikalarla görüşecek

MACRON, SENDİKALARLA GÖRÜŞEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi sonrası yaptığı basın açıklamasında, ülke genelinde düzenlenen emeklilik reformu karşıtı gösterilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gösterilerde şiddet kullanan aktivistlerin güvenlik güçlerine saldırdığı sahneler olduğuna değinen Macron, şiddete geçit vermeyeceklerini ve demokraside şiddette yer olmadığını vurguladı. Macron gösterilerde şiddete başvurulmasını kınadı.

"Ülke duramaz." diyen Macron yıpranma payı dahil çalışanları ilgilendiren konularda sendikalarla görüşerek ilerlemeye hazır olduklarını söyledi. Emeklilik reformunun iptal için Anayasa Konseyine gönderildiğini anımsatan Macron, buradan gelecek kararı beklediğini ifade etti

Fransa'yı yangın yerine çeviren eylemler sonrasında Macron'dan zeytin dalı! Sendikalarla görüşecek

KRAL CHARLES'İN ZİYARETİ ERTELENDİ

Öte yandan; Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Kral Charles'ın 26-29 Mart'ta Fransa'nın farklı kentlerinde gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin, ülkede yoğunlaşan protestolar sebebiyle ertelendiği bildirildi. Açıklamada, erteleme kararının Kral Charles ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından iki ülke hükümetlerince alındığı belirtildi.

Kral'ın resmi program kapsamında, protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü Paris ile göstericilerin belediye binasının kapısını ateşe verdiği Bordeaux şehrini ziyaret etmesi bekleniyordu.

Fransa'yı yangın yerine çeviren eylemler sonrasında Macron'dan zeytin dalı! Sendikalarla görüşecek
Fransa'yı yangın yerine çeviren eylemler sonrasında Macron'dan zeytin dalı! Sendikalarla görüşecek
Fransa'yı yangın yerine çeviren eylemler sonrasında Macron'dan zeytin dalı! Sendikalarla görüşecek
Fransa'yı yangın yerine çeviren eylemler sonrasında Macron'dan zeytin dalı! Sendikalarla görüşecek
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Son Dakika Dünya Fransa'yı kasıp kavuran protestolar işe yaradı! Macron sendikalarla görüşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'yı kasıp kavuran protestolar işe yaradı! Macron sendikalarla görüşecek - Son Dakika
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