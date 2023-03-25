Fransa'yı kasıp kavuran protestolar işe yaradı! Macron sendikalarla görüşecek

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Fransa'da 2 aydır kitlesel protestolara yol açan ve emeklilik yaşının kademeli olarak 64'e çıkarılmasını içeren reforma ilişkin yasa tasarısının, Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan kabul edilmesinin ardından sokaklarda tansiyon düşmüyor.

SENDİKALARA GÖRE PROTESTOLARA 3.5 MİLYON KİŞİ KATILDI

Fransız sendikalarına göre dün akşam ülke genelindeki protestolara yaklaşık 3.5 milyon, polise göre ise 1 milyondan fazla kişi katıldı. Ülkenin güneybatısındaki Bordeaux şehrinde belediye binasının ön kapısı ateşe verildi. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler kısa sürede söndürüldü.

ÜLKE GENELİNDE 457 KİŞİYE GÖZALTI

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin gösterilerin ardından yaptığı açıklamada, ülke genelinde 457 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Darmanin ayrıca 441 polisin yaralandığını belirtti.

MACRON, SENDİKALARLA GÖRÜŞEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi sonrası yaptığı basın açıklamasında, ülke genelinde düzenlenen emeklilik reformu karşıtı gösterilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gösterilerde şiddet kullanan aktivistlerin güvenlik güçlerine saldırdığı sahneler olduğuna değinen Macron, şiddete geçit vermeyeceklerini ve demokraside şiddette yer olmadığını vurguladı. Macron gösterilerde şiddete başvurulmasını kınadı.

"Ülke duramaz." diyen Macron yıpranma payı dahil çalışanları ilgilendiren konularda sendikalarla görüşerek ilerlemeye hazır olduklarını söyledi. Emeklilik reformunun iptal için Anayasa Konseyine gönderildiğini anımsatan Macron, buradan gelecek kararı beklediğini ifade etti

KRAL CHARLES'İN ZİYARETİ ERTELENDİ

Öte yandan; Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Kral Charles'ın 26-29 Mart'ta Fransa'nın farklı kentlerinde gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin, ülkede yoğunlaşan protestolar sebebiyle ertelendiği bildirildi. Açıklamada, erteleme kararının Kral Charles ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından iki ülke hükümetlerince alındığı belirtildi.

Kral'ın resmi program kapsamında, protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü Paris ile göstericilerin belediye binasının kapısını ateşe verdiği Bordeaux şehrini ziyaret etmesi bekleniyordu.