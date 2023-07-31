Yüksek yerlere tırmanmasıyla bilinen Remi Lucidi, 68'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

Ekstrem sporlarla tanınan Fransız sosyal medya fenomeni Hong Kong'da gösteri için çıktığı bir binanın 68. katından düşerek hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE HAYATINI KAYBETTİ

Daily Mail'de yer alan habere göre, Lucidi 68. kattan yere düştü. Sosyal medyada 'Remi Enigma' olarak bilinen Lucidi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

ÇATIDA MAHSUR KALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Daha önce defalarca benzer yüksekliklerdeki binalara tırmanan Lucidi'nin düşmesine neyin sebep olduğu henüz netlik kazanmadı. Güvenlik görüntülerine göre, binaya girdikten sonra Lucidi'nin 49. kata geldiğini ve ardından tekrar binanın tepesine çıkan merdivenleri çıktığı görüldü. Ancak sonrası için verilen ifadeler birbiriyle tutarsız. Bir güvenlik görevlisi, Lucidi'nin çatıda mahsur kaldığını iddia ederken, bir diğeri 40. kattaki arkadaşını ziyarete geldiğini söyledi.

SON PAYLAŞIMI 6 GÜN ÖNCE

Lucidi'nin ölmesinden 6 gün önce Instagram'da Hong Kong'tan bir başka gökdelen manzarası paylaştığı görüldü.