Yüksek yerlere tırmanmasıyla bilinen Remi Lucidi, 68'inci kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Yüksek yerlere tırmanmasıyla bilinen Remi Lucidi, 68'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

31.07.2023 10:30

Ekstrem sporlarla tanınan Fransız sosyal medya fenomeni Hong Kong'da gösteri için çıktığı bir binanın 68. katından düşerek hayatını kaybetti. Lucidi'nin ölmesinden 6 gün önce Instagram'da Hong Kong'tan bir başka gökdelen manzarası paylaştığı görüldü.

Ekstrem sporlarla tanınan Fransız sosyal medya fenomeni Hong Kong'da gösteri için çıktığı bir binanın 68. katından düşerek hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE HAYATINI KAYBETTİ

Daily Mail'de yer alan habere göre, Lucidi 68. kattan yere düştü. Sosyal medyada 'Remi Enigma' olarak bilinen Lucidi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Ölüme meydan okuyan sosyal medya fenomeni Remi Lucidi 68'inci kattan düşerek öldü

ÇATIDA MAHSUR KALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Daha önce defalarca benzer yüksekliklerdeki binalara tırmanan Lucidi'nin düşmesine neyin sebep olduğu henüz netlik kazanmadı. Güvenlik görüntülerine göre, binaya girdikten sonra Lucidi'nin 49. kata geldiğini ve ardından tekrar binanın tepesine çıkan merdivenleri çıktığı görüldü. Ancak sonrası için verilen ifadeler birbiriyle tutarsız. Bir güvenlik görevlisi, Lucidi'nin çatıda mahsur kaldığını iddia ederken, bir diğeri 40. kattaki arkadaşını ziyarete geldiğini söyledi.

Ölüme meydan okuyan sosyal medya fenomeni Remi Lucidi 68'inci kattan düşerek öldü

SON PAYLAŞIMI 6 GÜN ÖNCE

Lucidi'nin ölmesinden 6 gün önce Instagram'da Hong Kong'tan bir başka gökdelen manzarası paylaştığı görüldü.

Ölüme meydan okuyan sosyal medya fenomeni Remi Lucidi 68'inci kattan düşerek öldü
Ölüme meydan okuyan sosyal medya fenomeni Remi Lucidi 68'inci kattan düşerek öldü
YORUMLAR
500

Hong Kong, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yüksek yerlere tırmanmasıyla bilinen Remi Lucidi, 68'inci kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
10:23 Kontak kapattıracak artış! Motorine devasa bir zam daha geliyor
10:18 Araç sahiplerinin vay haline! Motorine okkalı bir zam daha geliyor
10:14 Fenerbahçe, Miha Zajc ve Mert Müldür'ün transferlerini tamamlamak üzere İstanbul'a davet edildi
10:11 Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! İki yıldız ismi birden açıkladılar
10:09 Yüksek yerlere tırmanmasıyla bilinen Remi Lucidi, 68'inci kattan düşerek hayatını kaybetti
10:09 Dolar/TL güne yükselişle başladı! 26.96 liradan işlem görüyor
10:05 Tehlikeli yerlere tırmandığı videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Remi Lucidi, 68'inci kattan düşerek öldü
10:06 Güne yükselişle başlayan dolar 26.96 liradan işlem görüyor
09:11 Esenyurt'taki saldırıda vahşice katledilen gencin babası konuştu: Görüntüleri izleyemedim
09:09 Esenyurt'taki saldırıda öldürülen gencin babası: Görüntüleri izleyemedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2023 10:37:21. #1.13#
SON DAKİKA: Yüksek yerlere tırmanmasıyla bilinen Remi Lucidi, 68'inci kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement