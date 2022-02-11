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Fransızların Macron'un karizmasını düzeltme uğraşı! Günler sonra gelen masa savunması şaşırttı - Son Dakika
BBC

Fransızların Macron'un karizmasını düzeltme uğraşı! Günler sonra gelen masa savunması şaşırttı

11.02.2022 17:40

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna krizi üzerine görüştükleri ve dalga konusu olan uzun masanın nedeniyle ilgili Fransızlardan günler sonra ilk açıklama yapıldı. Fransa Cumhurbaşkanına yakın kaynaklar, Macron'un Rusya tarafından uygulanacak PCR testini yaptırmayı kabul etmediğini belirtirken, "Macron, DNA'sının Rusya'nın eline geçmesini istemediği için uzun masaya oturdu" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, hafta başında Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü. Ukrayna krizine dair müzakerelerin yanı sıra iki liderin toplantı yaptığı masanın uzunluğu dikkat çekmişti. Reuters haber ajansına göre; bunun sebebi Macron'un Rusya tarafından PCR testi yaptırmayı reddetmesi.

PUTİN'İN MESAJ VERMEYE ÇALIŞTIĞI SÖYLENMİŞTİ

Kremlin'deki devasa toplantı masası sosyal medyada, Fransız basınında ve diplomatik çevrelerde çokça konuşulmuş, bu uzunluğun Putin'in vermeye çalıştığı bir mesaj olabileceği bile söylenmişti. Ancak Reuters'ın Macron'un çevresinden kaynaklara dayandırdığı bugünkü haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron varışta istenen Covid-19 testini yaptırmayı, Rusya'nın kendi DNA'sını elinde bulundurmasını istemediği için reddetti.

MACRON'A İKİ SECENEK SUNULDU

Macron'a iki seçenek sunulmuştu; ya Rus yetkililerinin kendisine Covid-19 testi yapmasına izin verecek ya da Putin'le yakınlaşmayacaktı. Test olmayı reddeden Macron, bu nedenle Putin'le görüşmesi boyunca mesafesini korudu.

Fransızların Macron'un karizmasını düzeltme çabası! Günler sonra gelen masa savunması akıllara zarar

"CUMHURBAŞKANI'NIN DNA'SININ ELLERİNDE OLMASINA İZİN VEREMEZDİK"

Kaynaklardan biri, "Gayet iyi biliyorduk ki el sıkışması olmayacaktı ve uzun bir masada oturacaklardı. Ancak cumhurbaşkanının DNA'sının ellerinde olmasına izin veremezdik." dedi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov da Macron'un test olmayı reddettiğini doğruladı. Rusya'nın bunu sorun etmediğini ancak sağlık kuralları gereğince Putin'le altı metrelik sosyal mesafe kuralını yerine getirmelerini beklediklerini söyledi. Ortada siyasi bir durumun olmadığını ekledi.

"RUSYA'NIN SAĞLIK PROTOKOLÜ KABUL EDİLLEBİLİR DEĞİL"

Macron'un yakın çevresinden diğer kaynak ise Fransız liderin kendi ülkesinde bir PCR test yaptırıp yola öyle çıktığını, Rusya'ya vardığında ise kendi doktoru tarafından bir antijen testi uygulandığını belirtti. Macron'un ofisinden yapılan açıklamada, Rusya'nın sağlık protokolünün kabul edilebilir olmadığı, günlük kısıtlamalarla uyuşmadığı söylendi. Paris DNA hırsızlığıyla ilgili soruya ise, cumhurbaşkanının sağlık protokolünün doktorları tarafından belirlendiğini söyleyerek cevap verdi.

PUTİN, TOKAYEV İLE YAKIN TEMAS KURMUŞTU

Putin, Macron ile görüşmesinden üç gün sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i kabul etti. İki lider el sıkıştı ve küçük bir sehpa etrafında birbirlerine yakın oturarak görüşme yaptı.

Fransızların Macron'un karizmasını düzeltme çabası! Günler sonra gelen masa savunması akıllara zarar
Fransızların Macron'un karizmasını düzeltme uğraşı! Günler sonra gelen masa savunması şaşırttı
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Vladimir Putin, cumhurbaşkanı, Rusya, Dna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransızların Macron'un karizmasını düzeltme uğraşı! Günler sonra gelen masa savunması şaşırttı - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Fransızların Macron'un karizmasını düzeltme uğraşı! Günler sonra gelen masa savunması şaşırttı - Son Dakika
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