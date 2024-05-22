Friends Dizisinin Yıldızı Matthew Perry\'nin Ölümüyle İlgili Soruşturma Başlatıldı

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ABD'nin Los Angeles kenti polisi, Friends dizisindeki Chandler Bing rolüyle ünlenen aktör Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Perry, geçen Ekim ayında hayatını kaybetmiş ve otopsi sonucu "ketamin maddesinin akut etkileri" yüzünden öldüğü duyurulmuştu.

Soruşturmada, Perry'nin sisteminde bulunan anestezik madde ketamini nasıl elde ettiği araştırılacak.

Perry'nin ölümüne boğulmanın da katkıda bulunduğu belirtilirken, ölüm bir kaza olarak kayıtlara geçmişti.

Los Angeles Polisi, medyaya yapılan yazılı açıklamada, 54 yaşında hayatını kaybeden Perry'nin ölümü konusundaki soruşturmada Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu (DAE) ve ABD Posta Denetleme Hizmetleri'yle birlikte çalışıldığını teyit etti.

Soruşturmada şu ana kadar ne ölçüde mesafe kat edildiği ve kimlerle konuşulduğu bilinmiyor.

Perry, 28 Aralık'ta Los Angeles'taki evinin havuzunda tepkisiz yatarken bulunmuş ve daha sonra olay yerinde öldüğü anlaşılmıştı.

Adli Tıp'tan yapılan açıklamada, "ölümden sonra alınan kan örneğinde yüksek miktarlarda ketamin maddesi bulunduğu" açıklanmıştı.

Adli Tıp Uzmanı Raffi Caburyan, Perry'nin ölümüne yol açan diğer nedenler arasında, kalp damar hastalığı ve opioid bağımlılığının tedavisinde kullanılan buprenorfinin etkileri olduğunu belirtmişti.

Perry, öldüğü dönem depresyon ve kaygı bozukluğu için doktor kontrolünde ketamin tedavisi görüyordu.

Ancak otopsi raporunda, son ketamin tedavisini ölümünde bir buçuk hafta önce aldığı belirtilmişti.

Perry, şöhretinin doruğunda olduğu dönem ağrı kesici ve alkol bağımlılığıyla mücadele ediyordu ve birçok kez tedavi kliniklerine gitti.

2016'da BBC'ye yaptığı açıklamada, Friends'in çekildiği üç yıllık bir dönemi alkol ve uyuşturucu nedeniyle hatırlamadığını söylemişti.

Hatıralarında tedavi girişimlerinin ardından, "60 ila 70 aksaklık dışında" 2001'den bu yana genelde ayık olduğunu yazmıştı.