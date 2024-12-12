G7 Liderlerinden Suriye'ye Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

G7 Liderlerinden Suriye'ye Destek Çağrısı

G7 Liderlerinden Suriye\'ye Destek Çağrısı

G7 ülkeleri, Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi geçiş sürecine destek vermek için ortak bir açıklama yaptı. İtalya Başbakanlığı'nın öncülüğünde yapılan duyuruda, Beşşar Esad rejiminin işlediği suçların sorumluluğu vurgulandı ve Suriye halkına yönelik taahhütler yinelendi.

12.12.2024 18:42  Güncelleme: 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

G7 liderleri, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması çağrısı yaptı.

ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, Suriye'deki gelişmelerle ilgili ortak bir yazılı açıklama yaptı. G7 Dönem Başkanı İtalya Başbakanlığı'nın açıklamasında, "G7 liderleri olarak, Suriye halkına olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyor ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı Kararı'nın ilkeleri doğrultusunda, Suriyelilerin öncülüğünde ve kapsayıcı bir siyasi geçiş sürecine tam desteğimizi sunuyoruz. Tüm tarafları, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini korumaya, bağımsızlığına ve egemenliğine saygı göstermeye çağırıyoruz" denildi.

Açıklamada, "İsrail ile Suriye arasında Golan Tepeleri'nde gözlem yapan BM Ateşkes Gözlem Gücü'ne (UNDOF) desteğimizi yineliyoruz" ifadeleri de yer aldı.

G7 liderlerinin, Beşşar Esad rejiminin işlediği suçlardan sorumlu tutulmasının öneminin altının çizildiği açıklamada, "Esad rejiminin onlarca yıl boyunca işlediği zulümlerin ardından, Suriye halkının yanındayız. Terörü ve her türlü şiddet içeren aşırılığı kınıyoruz. Suriye'nin yönetiminde rol almak isteyen herkesin, tüm Suriyelilerin haklarına bağlılık göstereceğine, devlet kurumlarının çöküşünü önleyeceğine, ülkenin yeniden inşası ve rehabilitasyonu için çalışacağına ve ülkeden kaçmak zorunda kalanların güvenli, onurlu ve gönüllü bir şekilde geri dönmeleri için gerekli koşulları sağlayacağına inanıyoruz. Hukukun üstünlüğüne, kadın hakları da dahil olmak üzere evrensel insan haklarına, tüm Suriyelilerin, dini ve etnik azınlıklar da dahil olmak üzere korunmasına, şeffaflık ve hesap verebilirliğe saygı gösteren, güvenilir, kapsayıcı ve mezhepçi olmayan bir hükümete yol açacak geçiş sürecine destek vermeye hazırız. G7, bu standartlara saygı gösteren ve bu süreçten doğacak gelecekteki bir Suriye hükümeti ile tam iş birliği yapacak ve ona tam destek verecektir. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ve diğer ortaklarımızla Suriye'deki kalan kimyasal silah stoklarının güvence altına alınması, beyan edilmesi ve yok edilmesi için iş birliği yapmaya devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İtalya, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya G7 Liderlerinden Suriye'ye Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:19 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
18:59 Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak
18:45 ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz
18:44 Ahmet Davutoğlu’nun mektubuna Erdoğan’dan yanıt Ahmet Davutoğlu'nun mektubuna Erdoğan'dan yanıt
17:29 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’daki Emevi Camii’nde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde
07:09 Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu
06:50 Esad’ın kaçışı sonrası Türkiye’ye uygulanan ambargo ortaya çıktı Esad'ın kaçışı sonrası Türkiye'ye uygulanan ambargo ortaya çıktı
02:09 35 yıllık komşusunun evine duvarı yıkıp girdi, tüm eşyaları kendi evine taşıdı 35 yıllık komşusunun evine duvarı yıkıp girdi, tüm eşyaları kendi evine taşıdı
01:48 ABD’den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Harika bir ilişkimiz var ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Harika bir ilişkimiz var
01:28 BM Genel Kurulu, Gazze’de kalıcı ateşkes tasarısını kabul etti BM Genel Kurulu, Gazze'de kalıcı ateşkes tasarısını kabul etti
00:57 Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi
00:05 Meclis’te ’Yenidoğan’ tartışması Meclis'te 'Yenidoğan' tartışması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 19:33:57. #1.11#
SON DAKİKA: G7 Liderlerinden Suriye'ye Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.