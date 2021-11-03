Üye Girişi
Gazeteci Çetiner Çetin detayı paylaştı: Erdoğan, Biden'le görüşmesinde Suriye için nabız ölçtü - Son Dakika

Gazeteci Çetiner Çetin detayı paylaştı: Erdoğan, Biden'le görüşmesinde Suriye için nabız ölçtü

03.11.2021 15:57

Habertürk yazarı Çetiner Çetin, tüm dünya tarafından takip edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinde kimsenin bilmediği Suriye detayını paylaştı. Çetiner, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme sırasında Suriye için de nabız yokladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında geçtiğimiz günlerde G- 20 zirvesinde gerçekleştirilen görüşme, tüm dünya tarafından merakla takip edildi. İki liderin başta iklim krizi ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri ele aldığı belirtildi. Ancak Habertürk yazarı Çetiner Çetiner'in bugün köşesinde kaleme aldığı yazıya göre, masada Suriye konusunda da gelişmeler yaşandı. Çetiner, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusunda Biden'in nabzını ölçtüğünü ifade etti.

"HAYIR DEMEDİ AMA DENGELERİN DEĞİŞECEĞİNE İŞARET ETTİ"

Habertürk yazarı Çetiner Çetin'in yazısında konuyla ilgili bölüm şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu konumundaki SDG'nin kontrolündeki dört bölgeye yönelik operasyon öncesi ABD Başkanı Joe Biden'in nabzını ölçtü. Bir ABD'li diplomatik kaynağımdan aldığım bilgiye göre Biden; "sahayı takip ettiklerini ve Suriye'den Türkiye'ye yönelik bir saldırının olmadığını" ifade etti, "hayır" demedi ama operasyon olursa bölgede dengelerin ABD ve Türkiye için dezavantaja dönebileceği mesajını verdi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MESAJ VERDİ"

Şimdi bu durumda ABD operasyona nasıl bakıyor? Biden neden ikircikli bir tutum sergiliyor? Bunun altına yatan temel neden, operasyon yapılması planlanan dört bölgenin ABD'nin kontrolünde olmayan Fırat'ın batısında bulunması: Tel Rifat, Münbic, Tel Temir ve Ayn İsa. Buralar İran ve Rus nüfuz bölgeleri. Bu bölgelerin etrafında Suriye askeri güçleri konuşlu. Nitekim Rusya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li mevkidaşıyla görüşürken, Tel Temir'de Suriye ordusu ile birlikte askeri tatbikat yaparak bu bölgelerin kendi nüfuzuna bağlı olduğu mesajını verdi.

"İRAN FAKTÖRÜ DE VAR"

ABD'nin Türkiye'nin planladığı harekata ilişkin ikircikli tutumunun bir diğer nedeni, PKK'yı sahiplenirken, İran kontrolündeki bölgelerde dayak yemesine göz kırpması. Suriye'de iç savaş başladığında PKK terör örgütünün Şam cezaevlerinde bulunan, başta Salih Müslüm olmak üzere birçok önemli ismini serbest bıraktırıp Kamışlı'da PKK'yı palazlandıran İran, 5 yıl önce PKK'nın Suriye kolu üzerindeki hakimiyetini ABD'ye devretmişti. Zamanla ABD İran yanlısı Salih Müslüm ve beraberindeki 71 kişiyi Suriye'den uzaklaştırmıştı. İran şimdi köklü bir siyasi kapasiteye sahip olduğunu gösterircesine yeniden Suriye'de PKK'ya hükmetmeye çalışıyor."

Gazeteci Çetiner Çetin detayı paylaştı: Erdoğan, Biden'le görüşmesinde Suriye için nabız ölçtü

Tam Gemi Şok Denemeleri, Recep Tayyip Erdoğan, Habertürk, Suriye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazeteci Çetiner Çetin detayı paylaştı: Erdoğan, Biden'le görüşmesinde Suriye için nabız ölçtü - Son Dakika Dünya


Son Dakika

Kış 2 aya iniyor, yaz ise 6 ay olacak 16:01 Kış 2 aya iniyor, yaz ise 6 ay olacak Son dakika! 8 kişiyi taşıyan Rus uçağı düştü 15:55 Son dakika! 8 kişiyi taşıyan Rus uçağı düştü İrem Derici 15:34 İrem Derici "Çirkin" diyen takipçisine küfretti
Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde 15:21 Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım 15:07 Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım HDP'den 14:41 HDP'den "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen Akşener'e çok sert tepki: İktidar diliyle saldıranlar acizdir
Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı 14:26 Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, 14:22 Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü

Son Dakika Haberleri
16:03 CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı
16:01 Kış 2 aya iniyor, yaz ise 6 ay olacak
16:00 Çiftlik Bank davasının sanıklarından Fatih Aydın'ın ifadesi yayınlandı: Benim şirketle alakam yok
15:57 Gazeteci Çetiner Çetin detayı paylaştı: Erdoğan, Biden'le görüşmesinde Suriye için nabız ölçtü
15:54 Son dakika! 8 kişiyi taşıyan Rus uçağı düştü
15:42 Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti!
15:34 İrem Derici "Çirkin" diyen takipçisine küfretti
15:22 Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor
15:20 Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Çiftlik Bank davasının sanıklarından Fatih Aydın'ın ifadesi yayınlandı: Benim şirketle alakam yok Çiftlik Bank davasının sanıklarından Fatih Aydın'ın ifadesi yayınlandı: Benim şirketle alakam yok         
16:00
Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti! Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti!         
15:43
Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor         
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
Düğünde dua ederken kalp krizi geçirip öldü! Kahreden anlar kamerada Düğünde dua ederken kalp krizi geçirip öldü! Kahreden anlar kamerada         
15:06
Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı         
14:32
18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu         
14:23
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor         
13:41
MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı         
12:17
Kuyumcu vitrinini inceleyen Suriyeli kadının etrafını sarıp altınlarını çaldılar! O anlar kamerada Kuyumcu vitrinini inceleyen Suriyeli kadının etrafını sarıp altınlarını çaldılar! O anlar kamerada         
12:05
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak         
11:50
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 16:08:56. #1.13#
SON DAKİKA: Gazeteci Çetiner Çetin detayı paylaştı: Erdoğan, Biden'le görüşmesinde Suriye için nabız ölçtü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement