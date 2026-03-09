Gaziantep'e düşen füzeyle ilgili görgü tanığı konuştu! Facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
Gaziantep'e düşen füzeyle ilgili görgü tanığı konuştu! Facianın eşiğinden dönüldü

Gaziantep'e düşen füzeyle ilgili görgü tanığı konuştu! Facianın eşiğinden dönüldü
09.03.2026 16:10
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güneyşehir Mahallesi'ne füze parçası düştü. Jandarma ekipleri düşen füze parçalarıyla ilgili inceleme yaparken bir görgü tanığı füzenin iş makinasına isabet aldığını daha sonra ise yola düştüğünü söyledi. Şans eseri o anda iş makinesinin boş olması faciayı önledi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş karşılıklı hamlelerle sürerken, Gaziantep'te dikkat çeken bir olay yaşandı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güneyşehir Mahallesi'ne havada imha edildiği değerlendirilen bir füzenin parçaları düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İNŞAAT ALANINA DÜŞTÜ

Füze parçalarının mahalledeki bir inşaat alanında bulunan boş araziye düştüğü öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, düşen parçaların üzerini branda ile kapatarak inceleme başlattı.

"ÖNCE İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI, SONRA YOLA DÜŞTÜ"

Olay anına tanıklık eden bir vatandaş, füze parçasının önce bir iş makinesine isabet ettiğini ardından yere düştüğünü söyledi. Görgü tanığı, "Füze önce iş makinesine çarptı, sonra yola düştü. O anda iş makinesinde kimse yoktu. Büyük bir patlama olmadı, sadece düşme sesini duyduk" ifadelerini kullandı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

İş makinesinin o sırada boş olması olası bir facianın önüne geçti. Bölge sakinleri jandarma ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldığını belirtti.

15:57
15:46
15:28
14:57
14:23
14:20
