Gazze\'de 21 askeri öldürülen İsrail\'e bir darbe de Hizbullah\'tan! Hava üssünü vurdular

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de 25 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail ordusu, dün savaştaki en büyük asker kaybını yaşadı. Gazze'de bir binayı kuşatıp mayın kullanarak yıkmaya çalışan 21 İsrail askeri, Hamas'ın attığı füzenin mayına isabet etmesi sonucu yıkılan binanın altında kalarak hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki Meron Dağı'ndaki hava üssüne saldırdıklarını duyurdu.

21 ASKER ÇÖKEN BİNANIN ALTINDA KALDI

Gazze'de 3,5 ayda 25 binden fazla kişiyi katleden İsrail ordusu, Hamas'la çatışmalarda savaştaki en büyük asker kaybını yaşadı. Hamas militanlarının RPG ile ateş açtığı İsrail askerlerinin yedek ordu birliğinde görevli olduğu bildirildi. Ordu sözcüsü Daniel Hagari, olayda 21 yedek askerin öldüğünü duyurdu.

NETANYAHU: SORUŞTURMA BAŞLATTIK

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'de 21 askerin ölümüne yol açan olay hakkında İsrail Ordusu'nun bir soruşturma başlattığını belirtti. Bu olayın dün ölen asker sayısını 24'e çıkardığını belirten Netanyahu, Gazze'deki savaşın mutlak zafere kadar devam edeceğini ifade etti.

HİZBULLAH DA İSRAİL'İN HAVA ÜSSÜNE SALDIRDI

Hamas'ın saldırısında 21 askerin kaybederek adeta kabusa uyanan İsrail, kuzey bölgesinden gelen haber ile bir darbe daha yedi. Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Meron Dağı'ndaki hava gözetleme tesisine saldırdığını duyurdu. Açıklamada saldırının 'Suriye ve Lübnan'daki suikastlara yanıt' olduğu belirtildi.

Açıklamada komuta üssüne çok sayıda füze fırlatıldığı bilgisine yer verildi. IDF ise Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 12 roket fırlatıldığını bunlardan dördünün vurulduğunu diğerlerinin açık alana düştüğünü öne sürdü. İsrail basını ise kuzey bölgelerinde uzun süre roket sirenlerinin çaldığını yazdı.