Tarihi anlaşma Gazze'de sevinçle karşılandı

Tarihi anlaşma Gazze\'de sevinçle karşılandı
09.10.2025 07:37  Güncelleme: 08:09
Tarihi anlaşma Gazze\'de sevinçle karşılandı
İsrail ve Hamas arasında sürdürülen görüşmelerin ardından imzalanan ateşkes, Gazze'de sevinçle karşılandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ve Hamas'ın barış planının ilk aşamasını kabul ettiğini açıklaması, dünyada geniş yankı buldu. Bu duyurunun ardından Gazze'de sokaklara çıkan çok sayıda kişi sevinç gösterisinde bulundu.

ABD Başkanı Donalt Trump'ın, İsrail ve Hamas'ın barış planının ilk aşamasını kabul ettiğini açıklaması, dünyada yankı bulurken Gazzeliler, haberi sevinçle karşıladı.

SOKAKLARA ÇIKTILAR

Bu duyurunun ardından Gazze'de sokaklara çıkan çok sayıda kişi sevinç gösterisinde bulundu.

Tarihi anlaşma Gazze'de sevinçle karşılandı

TRUMP ANLAŞMAYI DUYURDU

ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin önemli bir duyuru yaptı. "İsrail ve Hamas'ın, barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum" ifadesini kullanan Trump, söz konusu anlaşmayla tüm esirlerin çok yakında serbest bırakılacağını vurguladı.

Trump, şöyle devam etti: "Bu, İsrail'in güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa doğru atılan ilk adım olarak askerlerini üzerinde anlaşmaya varılan hatta çekeceği anlamına geliyor."

Tarihi anlaşma Gazze'de sevinçle karşılandı

"KATAR, MISIR VE TÜRKİYE'DEN ARABULUCULARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Ateşkes sürecine katkı yapan taraflara ve ülkelere de teşekkür eden Trump, "Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verdi. Trump, söz konusu anlaşmanın Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, ABD ve bölge ülkeleri için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Kaynak: DHA

09.10.2025 07:37  Güncelleme: 08:09

  • Gulsum Bolat:
    insan kaldimı ki gazzede .... 1 0 Yanıtla
