Gazze'de Ateşkes İçin Anlaşma Yakın - Son Dakika
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Gazze'de Ateşkes İçin Anlaşma Yakın

Gazze\'de Ateşkes İçin Anlaşma Yakın

Katar, Gazze'de ateşkes ve rehine müzakerelerinde anlaşmanın eşiğine gelindiğini açıkladı.

14.01.2025 15:31
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(ANKARA) - Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed Al-Ansari, Doha'da Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için devam eden müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, tarafların anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. Ansari, Hamas ve İsrail arasında daha önce çözülemeyen sorunların son haftalarda gerçekleşen görüşmelerde çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed Al-Ansari, Doha'da Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için devam eden müzakerelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ansari, Katar'ın ateşkes taslağının son halinin hem İsrailli yetkililere hem de Hamas'a gönderdiğini belirterek "Bu savaş çoktan sona ermiş olmalıydı" dedi.

Ateşkes anlaşması üzerinde bir uzlaşıya şu an her zamankinden daha yakın bir noktada bulunduklarını söyleyen Ansari şöyle konuştu:

"Yine her iki tarafı da şu anda devam eden müzakerelere ciddi şekilde katılmaya çağırıyoruz, görüşmelerin yapılıyor olmasını takdirle karşılıyoruz, ancak aynı zamanda her iki tarafa da şimdi son vermeleri ve anlaşmayı en kısa sürede imzalamaları için çağrıda bulunuyoruz, böylece Gazze halkı ihtiyaç duyduğu nefesi alabilir."

Ateşkese daha yakınız. Çünkü iki taraf arasında çözülememiş önemli sorunlar vardı, ancak bu sorunlar son birkaç hafta içindeki görüşmelerde çözüldü. Anlaşmanın yapılmasını engelleyen ana sorunlar ele alındı... Özellikle hem Biden yönetimine hem de gelecek Trump yönetimine teşekkür ediyoruz her iki taraf da anlaşmanın gerçekleşmesi için görüşmelere tam olarak katıldılar."

Ansari ayrıca, Katar'ın bu hafta başında Şam'a hava yoluyla 37 ton gıda göndererek Suriye'de gıda yardımında bulunduğunu da belirtti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Gazze, Katar, Dünya, Doha, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de Ateşkes İçin Anlaşma Yakın - Son Dakika

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