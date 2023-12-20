 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gazze'de Hayatını Kaybeden Gazetecilere Adanmış "GaZZete" İstanbul'da Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gazze'de Hayatını Kaybeden Gazetecilere Adanmış "GaZZete" İstanbul'da Dağıtıldı

İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamını protesto etmek için İstanbul'da eylem düzenlendi. Eylemde, İsrail'in saldırıları sırasında hayatını kaybeden gazeteciler anıldı. Basın açıklamasının ardından grup, bu gazetecilerin hayat hikayelerinin yer aldığı 'GaZZete' isimli gazeteyi vatandaşlara dağıttı.

Gazze\'de Hayatını Kaybeden Gazetecilere Adanmış "GaZZete" İstanbul\'da Dağıtıldı
20.12.2023 - 16:25,
Abone Ol

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik saldırılarının artması, uluslararası camiadan Filistin'e destek mesajlarının yükselmesine neden oldu. Bu destekler arasında, Filistin İçin Gazeteci Dayanışması'nın düzenlediği etkileyici bir eylem de yer alıyor. İstanbul'un farklı bölgelerinde, Beşiktaş Meydanı, Eminönü, Kadıköy, Mecidiyeköy, Bakırköy ve Üsküdar'da gerçekleşen basın açıklamalarında, saldırıların başladığı günden bu yana 97 gazetecinin hayatını kaybettiği vurgulandı.


"GAZZE'DE," ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLERE SAYGI DURUŞU

Dayanışma Sözcüsü Hayrünisa Çiçek, basın açıklamasında yaptığı konuşmada, "İsrail'in işlediği savaş suçlarını ortaya çıkaracak yegane insanlar gazetecilerdir. İsrail'in bu soykırımına direnen gazeteciler ciddi baskılarla karşı karşıya bırakıldı ya da işinden kovuldu. Gazeteci öldürerek hakikatları gizleyemezsiniz. İşte bu yüzden tek sayı çıkardığımız GaZZete'mizi öldürülmesine rağmen direnmeye devam eden gazetecilere adıyoruz" ifadelerini kullandı.

"2. DÜNYA SAVAŞI'NDA DAHA AZ GAZETECİ ÖLDÜ"

Filistinli Gazeteciler Derneği Başkanı Amir Lafi ise konuşmasında, "Gazze'de var olan şey bir savaş değil bir katliam, bir soykırım. Bu soykırımı gösterecek gazeteciler İsrail için her zaman hedef olmuştur. Bu kadar kısa sürede 97 gazetecinin öldürülmesinin ne kadar vahim bir şey olduğunu anlatmak için şu örnekleri verebilirim: 2. Dünya Savaşı 6 yıl sürmüştür ve 69 gazeteci öldürülmüştür. Vietnam Savaşı 20 yıl sürmüştür ve bu sürede 63 gazeteci hayatını kaybetmiştir. Gazeteci arkadaşlarımızdan destek istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Filistin, İsrail, Gazze, Yaşam, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de Hayatını Kaybeden Gazetecilere Adanmış 'GaZZete' İstanbul'da Dağıtıldı - Son Dakika


15:54
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49
Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
15:45
Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın
15:17
Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı
14:47
İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık
13:24
Akşener'in 'Korkak' çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum Akşener'in "Korkak" çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum
13:07
Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum

Son Dakika
15:54 Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49 Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
15:45 Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın
15:17 Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı
14:47 İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık
13:24 Akşener'in "Korkak" çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum
13:07 Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:49 Fatih Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki yerlerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz
12:30 İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 16:29:41. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze'de Hayatını Kaybeden Gazetecilere Adanmış "GaZZete" İstanbul'da Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement