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Gazze Şeridi'nde İsrail askerleriyle buluşan Netanyahu: Bizi kimse durduramayacak - Son Dakika

Gazze Şeridi'nde İsrail askerleriyle buluşan Netanyahu: Bizi kimse durduramayacak

Geçici ateşkes devam ederken binlerce Filistinliyi katleden talimatı veren Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde İsrail askerleriyle bir araya geldi. Askerlere hitap ederek ''Sonuna kadar devam edeceğiz, 'zafere' kadar. Bizi kimse durduramayacak'' ifadelerini kullanan Netanyahu, ''insani aranın'' ardından bölgeye yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını yineledi.

27.11.2023 - 07:44,  Güncelleme: 07:49
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine giderek burada İsrail askerleriyle görüştü.

Gazze'de İsrail askerleriyle bir araya gelen Netanyahu: Bizi kimse durduramayacak

İSRAİL ASKERLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan görüntülü paylaşımda, Netanyahu'nun Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerleriyle bir araya geldiği belirtildi.

Gazze'de İsrail askerleriyle bir araya gelen Netanyahu: Bizi kimse durduramayacak

"BİZİ KİMSE DURDURAMAYACAK"

Burada İsrail askerlerine de hitap eden Netanyahu, "Sonuna kadar devam edeceğiz, 'zafere' kadar. Bizi kimse durduramayacak" ifadelerini kullandı.

Gazze'de İsrail askerleriyle bir araya gelen Netanyahu: Bizi kimse durduramayacak

"SALDIRILARA DEVAM EDECEĞİZ" MESAJINI YİNELEDİ

Netanyahu, bu açıklamasıyla Gazze'de çatışmalara verilen "insani aranın" ardından bölgeye yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını yineledi.

Gazze'de İsrail askerleriyle bir araya gelen Netanyahu: Bizi kimse durduramayacak

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları 7 Ekim de 239 İsrailliyi esir aldı. Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında 26 İsrailli kadın ve çocuk, 78 Filistinli kadın ve çocuk esir karşılıklı serbest bırakıldı.

Gazze'de İsrail askerleriyle bir araya gelen Netanyahu: Bizi kimse durduramayacak

85 HİZBULLAH MENSUBU ÖLDÜ

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Gazze'de İsrail askerleriyle bir araya gelen Netanyahu: Bizi kimse durduramayacak

ATEŞKES 24 KASIM'DA BAŞLAMIŞTI

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

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Son Dakika Dünya Gazze Şeridi'nde İsrail askerleriyle buluşan Netanyahu: Bizi kimse durduramayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze Şeridi'nde İsrail askerleriyle buluşan Netanyahu: Bizi kimse durduramayacak - Son Dakika
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