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Gazze'de Nasser Hastanesi'nde tıbbi hizmetler çöktü - Son Dakika
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Gazze'de Nasser Hastanesi'nde tıbbi hizmetler çöktü

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi olan Nasser Hastanesi'nde hayati tıbbi hizmetlerin çöktüğünü duyurdu. Hastanenin cerrahi kapasitesi azaldı ve hastanede kalan sağlık personeli yetersiz malzemelerle çalışmak zorunda kaldı. Hastanede 300-350 arasında hasta kalıyor ve bölgenin tehlikeli olması nedeniyle tahliye edilemiyor. MSF, Gazze'de artık sağlık sisteminin olmadığını vurguladı.

Gazze\'de Nasser Hastanesi\'nde tıbbi hizmetler çöktü
27.01.2024 - 12:44,
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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) dün yaptıkları açıklamada, Gazze Şeridi'nin işleyen en büyük hastanesi olan Nasser Hastanesi'nde hayati tıbbi hizmetlerin çöktüğünü duyurdu. MSF, Gazze'de artık bir sağlık sisteminin olmadığını vurguladı.

MSF, Gazze'de devam eden çatışmalar sebebiyle bölgenin en büyük hastanesi olan Nasser Hastanesi'nde hayati tıbbi hizmetlerin çöktüğünü ve mevcut durumda yeni hastaları tedavi edecek imkanların kalmadığına dikkat çekti. MSF, "Hastane personelinin çoğu ve hastaneye sığınan binlerce yerinden edilmiş kişi, İsrail güçlerinin çevredeki bölgeleri boşaltma emrini verdiği günlerde geldi. Hastanenin cerrahi kapasitesi artık neredeyse yok denecek kadar az ve hastanede kalan bir avuç sağlık personeli, kitlesel ölüm olaylarını (büyük miktarda yaralı insan akını) karşılamaya yetmeyen çok düşük malzemelerle uğraşmak zorunda kalıyor.

'350'E YAKIN HASTA VAR TRANSFER EDİLEMİYOR'

Nasser hastanesinde 300 ile 350 arasında hasta kalıyor, bölgenin çok tehlikeli olması ve ambulans olmaması nedeniyle tahliye edilemiyor. Bu hastalarda açık yaralar, patlamalardan kaynaklanan yırtılmalar, kırıklar ve yanıklar gibi savaşa bağlı yaralanmalar bulunmaktadır. 24 Ocak'ta hastanede ortopedi cerrahı bulunmadığı için en az bir hasta hayatını kaybetti" dedi.

"GAZZE'DE ARTIK SAĞLIK SİSTEMİ YOK"

MSF Filistin Tıbbi Koordinatörü Guillemette Thomas, sağlık sistemine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Tıbbi bakım eksikliği nedeniyle insanların hayatı risk altında. Nasser ve Avrupa Gazze Hastanesi'ne neredeyse erişilemez durumdayken Gazze'de artık sağlık sistemi yok" dedi. Nasser Hastanesi'nden sonra bölgenin ikinci büyük hastanesi olan Avrupa Hastanesi'nin de sağlık hizmetlerine ulaşılamaz hale getirilmesine dikkat çeken MSF, "Avrupa Gazze Hastanesi, geniş cerrahi kapasitesiyle Gazze'nin güneyinde Nasser hastanesinden sonra ikinci büyük tesistir. Bugün, komşu bölgelerin tahliye edilmesi nedeniyle sağlık personeli ve vatandaşlar için de ulaşılamaz durumda. Hastaneler korunan alanlar olarak kalmalı ve insanların ve sağlık çalışanlarının tıbbi bakıma erişmesine ve tıbbi bakım sağlamasına izin verilmelidir.

Bugün, Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'e Filistinlilere yönelik soykırım eylemlerini önlemesi ve Gazze'deki insani durumu iyileştirmek için acil önlemler alması emrini veren geçici tedbirler yayınladı. Bu önemli bir adım olsa da, yalnızca sürdürülebilir bir ateşkes daha fazla sivilin hayatını kaybetmesini durdurabilir, bölgede yaşayan 2.2 milyon insana insani yardım ve hayati önem taşıyan malzemelerin akışını sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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