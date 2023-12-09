Ölüme kalkan el! ABD\'nin Gazze için ateşkes tasarısını veto etmesine tepki yağıyor

Eşiyle yataktan yayın açtı, yaptıkları da vaadi de mide bulandırdı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısı 13'e karşı daimi üye olan ABD'nin hayır oyu ile reddedildi. Bu karar Türkiye, İsviçre, Slovenya ve Malta başta olmak üzere ülkelerin tepkisine neden oldu.

ABD'NİN OYU İLE ATEŞKES TASARISI REDDEDİLDİ

BMGK'de Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 80'den fazla ülkenin eş sunucusu olduğu Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısı, dün düzenlenen acil oturumda oylandı. Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edilirken İngiltere "çekimser" kaldı, diğer 13 üye de "evet" oyu verdi. Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısında, tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılmıştı. Karar tasarısında, tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep ediliyordu.

ABD'nin BM Daimi Temscilisi Robert Wood

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ FİDAN'DAN GELDİ: ABD ARTIK BU KONUDA YALNIZ

Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Artık bu konuda (Gazze) Amerika'nın yalnız kaldığını özellikle bugün Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada bir kez daha arkadaşlarımız dile getirdiler." değerlendirmesinde bulundu.

193 üye ülkenin 97'sinin sponsorluğunda sunulan karar tasarısının ABD tarafından veto edilmesini tüm dünya kamuoyunun değerlendireceğine işaret eden Fidan, "Tabii buradan şunu görüyoruz, biz bugünkü görüşmelerimizde de dile getirdik, Amerikan siyaset sistemi de İsrail'le ilgili konularda artık çaresiz durumda. Dolayısıyla İsrail bu konuda fütursuzca hareket etmekte ve zulmüne devam etmekte." şeklinde konuştu.

BATI ÜLKELERİNDEN ABD'YE SERT TEPKİ

İsviçre, Slovenya ve Malta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısının veto edilmesinden üzüntü duyduğunu açıkladı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, BMGK'de, Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısının veto edilmesinden üzüntü duyulduğu belirtildi.Paylaşımda, "İsviçre, İsrail'in güvenlik ve savunma hakkını etkilemeyen geçici bir 'insani ara'yı destekliyor." ifadeleri yer aldı.

Malta'nın BM Daimi Temsilciliğinin X platformundan yapılan paylaşımda, Birleşmiş Arap Emirlikleri'nin (BAE) Gazze'deki krize ilişkin BMGK'ye sunduğu ve Malta'nın eş sunucusu olduğu karar tasarısının veto edilmesi nedeniyle üzüntü duyulduğu bildirildi. Paylaşımda, "Gazze'deki durum savunulamaz ve felakettir. Acil olarak insani bir ateşkes sağlanması gerekiyor." ifadeleri yer aldı.

Slovenya'nın BM Daimi Temsilciliğinin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "BM Genel Sekreteri'nin BMGK'ye insani bir felaketi önlemek için harekete geçme çağrısı ve insani ateşkes ilan etme talebinin ardından çok önemli bir adım olarak gördüğümüz ve BAE tarafından sunulan karar tasarısının BMGK tarafından kabul edilmemesinden üzüntü duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Slovenya'nın öncelikli olarak "Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanmasını" desteklediği vurgulanan açıklamada, iki devletli çözüme dayanan, İsrail'in güvenliğini sağlayacak ve Filistin'in tanınmasına yol açacak uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesinden yana olunduğu bildirildi.

FİLİSTİN BM TEMSİLCİSİ: KORKUNÇ BİR GÜN, YARIN YÜZLERCE İNSAN DAHA ÖLDÜRÜLECEK

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısının BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) ABD tarafından veto edilmesine tepki gösterdi.

Mansur, vetonun ardından yaptığı konuşmada, "Bu, Güvenlik Konseyi için korkunç bir gün. Bu sonucu reddediyoruz ve bu menfur vahşeti durdurmak için her türlü meşru yola başvurmaya devam edeceğiz. İnsan hayatını, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği tehdit eden bu ciddi kriz karşısında Güvenlik Konseyi'nin şu ana kadar net sorumluluklarını yerine getirmesi engellendi. Yarın bu saatlerde yüzlerce insan öldürülecek. Sonra da yüzlerce ve binlercesi. Çocuklar yanlışlıkla değil, kasıtlı olarak öldürülecek, yetim kalacak, yaralanacak, ömür boyu sakat kalacak." dedi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

CAN KAYBI 17 BİNİ AŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor. İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü. Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 93 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.