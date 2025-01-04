Kassam Tugayları, İsrailli esir askerin görüntüsünü yayınladı
Kassam Tugayları, İsrailli esir askerin görüntüsünü yayınladı
GAZZE (İHA) - Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrailli esir asker Liri Albag'ın görüntüsünü yayınladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 456 gündür devam ederken, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, yeni bir esir videosu yayınladı. Kassam Tugayları, 19 yaşındaki İsrailli esir asker Liri Albag'ın görüntüsünü sosyal medya üzerinden paylaştı. Hangi tarihte çekildiği bilinmeyen görüntüde Albag, 450 günden fazla bir süredir esir olduğunu belirtti.
Son Dakika › Dünya › Gazze'de tutulan İsrailli esir Netanyahu'ya yalvardı: Bizi öldürmek mi istiyorsunuz? - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?