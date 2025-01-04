Gazze'de tutulan İsrailli esir Netanyahu'ya yalvardı: Bizi öldürmek mi istiyorsunuz? - Son Dakika
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Dünya

Gazze'de tutulan İsrailli esir Netanyahu'ya yalvardı: Bizi öldürmek mi istiyorsunuz?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrailli esir asker Liri Albag'ın görüntüsünü sosyal medya üzerinden yayınladı. 19 yaşındaki İsrailli esir asker Albag, hangi tarihte çekildiği bilinmeyen görüntüsünde, 450 günden fazla bir süredir esir olduğunu belirtti ve "İsrail hükümeti, bizi öldürmek mi istiyorsunuz?" dedi.

04.01.2025 19:19
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Kassam Tugayları, İsrailli esir askerin görüntüsünü yayınladı

Kassam Tugayları, İsrailli esir askerin görüntüsünü yayınladı

GAZZE (İHA) - Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrailli esir asker Liri Albag'ın görüntüsünü yayınladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 456 gündür devam ederken, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, yeni bir esir videosu yayınladı. Kassam Tugayları, 19 yaşındaki İsrailli esir asker Liri Albag'ın görüntüsünü sosyal medya üzerinden paylaştı. Hangi tarihte çekildiği bilinmeyen görüntüde Albag, 450 günden fazla bir süredir esir olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de tutulan İsrailli esir Netanyahu'ya yalvardı: Bizi öldürmek mi istiyorsunuz? - Son Dakika

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