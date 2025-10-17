Gazze'de yaklaşık 10 metre uzunluğundaki dev balık karaya vurdu - Son Dakika
Gazze'de yaklaşık 10 metre uzunluğundaki dev balık karaya vurdu

17.10.2025 20:48
Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus bölgesinde yaklaşık 10 metre ve 2 ton ağırlığındaki dev balık kaya vurdu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde dev bir balık karaya vurdu. Olay bölge halkının ilgisini çekti.

GAZZE'DE 2 TON AĞIRLIKTA BALIK KARAYA VURDU

Balığın yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 2 ton ağırlığında olduğunu belirtildi. Gazze'deki balıkçılar, balığın boyutunun olağanüstü olduğunu ve bu tür bir olayın yıllardır yaşanmadığını belirtti. Dev balık, Gazze halkı ve özellikle çocuklar için de sevinç kaynağı oldu.

KARAYA VURAN BALIĞIN CİNSİ

Bazı kaynaklar karaya vuran balığın dünyanın en büyük kemikli balık türlerinden biri olan "Mola Mola" (Okyanus Güneş balığı) olduğunu öne sürdü. İsrail Köpekbalıkları Sivil Toplum Kuruluşu Genel Müdürü Dr. Adi Barash ise karaya vuran balığın bir balina köpekbalığı olduğunu açıkladı.

Kaynak: İHA

