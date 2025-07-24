Gazze'deki Gazetecilerin Durumu Tehlikede

BBC ve önde gelen üç haber ajansı, Gazze'deki gazetecilerin yaşam koşullarından endişe duyulduğunu kaydetti.

Gazetecilerin, ne kendilerini ve ailelerini besleyebilir halde oldukları belirtildi.

Ortak açıklamaya BBC'nin yanı sıra haber ajansları AFP, Associated Press ve Reuters'ın imzasıyla yapıldı.

Açıklamada Gazze'de yaşananları haberleştirilenlerin de "haberleştirdikleri kişilerle aynı vahim koşullarda" olduğu aktarılıyor.

İsrail, BBC dahil yabancı medyanın Gazze'ye girişine izin vermiyor.

Bu nedenle uluslararası haber kuruluşları Gazze'den haber alma konusunda yerel muhabirlere güveniyor.

Haber organizasyonlarının açıklamasının tamamı şöyle:

"Gazze'de kendilerini ve ailelerini besleyemez hale gelen gazetecilerimiz için son derece endişeliyiz.

"Bu bağımsız gazeteciler aylardır dünyanın Gazze'deki gözü kulağı oldular. Şu anda haber yaptıkları kişilerle aynı vahim koşullarla karşı karşıyalar.

"Gazeteciler savaş bölgelerindeki eksikliklere ve zorluğa katlanırlar. Ancak açlık tehdidinin de bunlardan biri olması bizi derinden endişelendiriyor.

"İsrailli yetkilileri bir kez daha gazetecilerin Gazze'ye giriş ve çıkışına izin verme çağrısı yapıyoruz. Yeterli gıda malzemesinin oradaki insanlara ulaşması elzemdir."

Yardım kuruluşları da ortak açıklama yaptı

İnsani yardım amaçlı çalışan, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Save the Children ve Oxfam da ayrı bir ortak açıklama yaptı.

Bu açıklamada, sahada yardım etmeye çalıştıkları insanların "yitip gittiğine" tanık oldukları aktarılıyor.

Gazze'ye malzeme girişini kontrol eden İsrail yönetimiyse, uluslararası yardım kuruluşlarını "Hamas propagandasına hizmet etmekle" suçluyor.

Gazze Sağlık Bakanlığına göre Pazar gününden bu yana 45 Filistinli yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

İnsani yardım odaklı çalışan 100'den uluslararası kurum, Gazze'de kitlesel açlık yaşandığı uyarısında bulunuyor

İsrail, iki aylık ateşkesin ardından Mart ayı başında Gazze'ye yardım sevkiyatını

Abluka yaklaşık iki ay sonra kısmen kaldırıldı ancak gıda ve ilaç sıkıntısı daha da kötüleşti.

İsrail, ABD ile birlikte (GHF) tarafından yürütülen tartışmalı yeni bir yardım sistemini hayata geçirdi.

Uluslararası kuruluşlar silah gözetiminde yardım yapıldığı gerekçesiyle bu vakfı eleştiriyor.

Faaliyete geçişinin üzerinden geçen sekiz haftada, GHF kontrolündeki yardım dağıtım alanlarında yüzlerce sivil öldürüldü.

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze nüfusunun dörtte birinin kıtlık benzeri koşullarla karşı karşıya olduğunu açıklıyor.

WHO direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Buna kitlesel açlıktan başka nasıl tanımlayabilirsiniz, bilmiyorum. Üstelik bu insan eliyle yapılıyor" dedi.

Ghebreyesus yaşanan açlığın sebebinin "çok açık şekilde abluka" olduğunu savundu.