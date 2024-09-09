Gazze'de UNRWA Okulları Eğitime Dönüyor - Son Dakika
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Gazze'de UNRWA Okulları Eğitime Dönüyor

Gazze\'de UNRWA Okulları Eğitime Dönüyor

BM'nin Filistin Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de faaliyet gösteren UNRWA okullarının bugün itibarıyla tekrar zorlu koşullarda eğitime döneceğini açıkladı. Lazzarini, 'Eğitim ellerinden alınamaz. Çocuklar ve öğrenimleri her zaman korunmalıdır' dedi.

09.09.2024 11:15
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BM'NİN Filistin Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de faaliyet gösteren UNRWA okullarının bugün itibarıyla tekrar zorlu koşullarda eğitime döneceğini açıkladı. Lazzarini, "Eğitim ellerinden alınamaz. Çocuklar ve öğrenimleri her zaman korunmalıdır" dedi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini dün yaptığı açıklamasında, "UNRWA okullarındaki çocuklar için yarın eğitime geri dönüyoruz. İsrail'in son askeri operasyonunun ve Filistinli silahlı grupların faaliyetlerinin yol açtığı fiziksel ve psikolojik hasarın üstesinden gelmek uzun zaman alacaktır. Ekiplerimiz tüm çocukların okula geri dönmesi için çalışıyor. Eğitim ellerinden alınamaz. Çocuklar ve öğrenimleri her zaman korunmalıdır" dedi. Filistin Dışişleri Bakanlığı ise, "Eğitim Hakkı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi dahil olmak üzere çeşitli uluslararası hukuki belgeler kapsamında temel bir insan hakkı olarak tanınmaktadır. Uluslararası İnsancıl Hukuk (IHL) kapsamında, okullar ve üniversiteler gibi eğitim kurumları sivil nesneler olarak kabul edilir ve doğrudan saldırılara karşı korunur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Gazze'de UNRWA Okulları Eğitime Dönüyor - Son Dakika

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