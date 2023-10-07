Gazze Şeridi'nden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e 150'den fazla roket atıldı - Son Dakika

Gazze Şeridi'nden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e 150'den fazla roket atıldı

Son Güncelleme: 07.10.2023 20:51

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde bir binanın vurulması üzerine Tel Aviv yönüne 150 roket atıldığını duyurdu. Fırlatılan roketlerin ardından Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail kentleri ve Tel Aviv'de saldırı sirenleri çaldı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne 150'den fazla roket atılırken, Gazze Şeridi çevresindeki kentler ve Tel Aviv'de saldırı sirenleri çaldı.

TEL AVİV'E 150 ROKET ATEŞLENDİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde çok katlı bir binanın vurulması üzerine Tel Aviv yönüne 150 roket atıldığını duyurdu.

Abluka altındaki Gazze'den İsrail'e 150'den fazla roket atıldı

DEMİR KUBBE, ROKETLERİ İMHA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Fırlatılan roketlerin ardından Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail kentleri ve yerleşim yerleriyle başkent Tel Aviv'de saldırı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin Gazze'den fırlatılan roketleri havada imha etmesi sonucu Kudüs semalarında şiddetli patlama sesleri duyuldu.

TEL AVİV'DE BİR BİNA ÇÖKTÜ

Haaretz gazetesinin haberine göre, Gazze'den atılan bir roketin Tel Aviv kentinde bir binaya isabet etmesi sonucu bina çöktü. İsrail sivil savunma ekipleri, enkazdan iki kişiyi kurtardı. Tel Aviv çevresindeki Holon, Bat Yam ve Givatayim yerleşim yerlerine de roket isabet ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Gazze Şeridi'nden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e 150'den fazla roket atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze Şeridi'nden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e 150'den fazla roket atıldı - Son Dakika
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