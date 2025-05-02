Gazze'ye Yardım Teknesine SİHA Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Gazze'ye Yardım Teknesine SİHA Saldırısı

Gazze\'ye Yardım Teknesine SİHA Saldırısı

Gazze'ye giden yardım teknesi Malta açıklarında SİHA saldırısına uğradı, İsrail sorumlu tutuldu.

02.05.2025 19:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'ye bir yardım teknesiyle gitmeye çalışan eylemciler, geminin Malta açıklarındaki uluslararası sularda insansız hava aracı (SİHA) saldırısına uğradığını duyurdu ve saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, The Conscience (Vicdan) adlı teknenin Cuma gecesinin ilk dakikalarında vurulduğunu ve saldırının hemen ardından SOS mesajı gönderildiğini belirtti.

BBC, yakındaki bir petrol tankeri mürettebatından birinin kaydettiği yardım mesajının ses kaydına ulaştı. Mesajda geminin kaptanı, SİHA saldırılarını ve güvertedeki yangını bildirirken duyuluyor.

Malta hükümeti, teknedeki herkesin "güvende olduğunun teyit edildiğini" ve güvertedeki yangının "gece saatlerinde kontrol altına alındığını" belirtti.

Özgürlük Koalisyonu Filosu, Gazze'ye iklim eylemcisi Greta Thunberg gibi isimlerle gitmeyi planladığını ve "israil'in yasadışı kuşatması ve tecridine" karşı çıkacaklarını duyurmuştu.

Malta hükümeti 12 mürettebat ve dört sivilin güvende olduğunun teyit edildiğini söylerken, kuruluş 21 farklı ülkeden eylemci olduğunu bildirdi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, gemide Malta hükümetinin söylediği gibi 16 değil, 30 kişinin bulunduğunu savundu.

Sivil toplum kuruluşu, İsrailli büyükelçilerin "Gazze'nin devam eden tecridi ve sivil gemilerinin bombalanması da dahil, uluslararası hukuk ihlalleri nedeniyle görüşmeye çağrılması gerektiğini" belirtti.

İsrail Ordusu ise saldırı haberlerinin incelendiğini söylemekle yetindi.

Yardım girişiminin organizatörleri BBC'ye yaptıkları açıklamada, yaklaşık iki milyon Filistinlinin iki aydır İsrail ordusu tarafından tam bir abluka altında tutulduğu Gazze'ye doğru gitmeye hazırlanan grubun "sabotajı" önlemek için "tam bir medya karartması ve gizlilik içinde faaliyet gösterdiğini" söylemişti.

Gönüllü Surya McEwen olaydan sonra gemiyle irtibatlarının kesildiğini, gemide yangın çıktığını ve hasar gördüğünü söyledi.

Mavi Marmara Derneği de resmi hesabında derneğin başkanı Beheşti İsmail Songür'ün gemiden paylaştığı görüntülü bir mesaja yer verdi.

2010'da Gazze'ye doğru yol alan Mavi Marmara gemisi, İsrail güçlerinin saldırısına uğramış ve aralarında Türk eylemcilerin de bulunduğu 10 kişi ölmüş, 28 kişi yaralanmıştı.

Saldırının jeneratörü hedef aldığının anlaşıldığı, bunun da gemiyi elektriksiz bıraktığı ve batma riskiyle karşı karşıya bıraktığı belirtildi.

Malta hükümeti yangını söndürmek üzere olay yerine bir römorkör gönderildiğini ve yangının yerel saatle 01:28 itibariyle kontrol altına alındığını açıkladı.

İsrail iki ay önce Gazze'ye tüm geçişleri kapatarak gıda, yakıt ve ilaç dahil tüm malların girişini engelledi ve ardından saldırılarına yeniden başlayarak Hamas ile iki ay süren ateşkesi bitirdi.

Kaynak: BBC

İnsansız Hava Aracı, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Güvenlik, Politika, İsrail, Malta, Gazze, Dünya, SİHA, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'ye Yardım Teknesine SİHA Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
“Sicilim bozulmasın“ deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu "Sicilim bozulmasın" deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu
İsrail’den Şam’a saldırı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular
Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi Çocuk katillere büyük cezalar geliyor Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden Zeybekçi’den dikkat çeken sözler TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler
Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda İki başrol oyuncusu ayrılıyor Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda! İki başrol oyuncusu ayrılıyor
Şara, Trump’a mektup yazdı ABD’nin teklifi reddedildi Şara, Trump'a mektup yazdı! ABD'nin teklifi reddedildi
Artık kahverengi yumurta satılmayacak Artık kahverengi yumurta satılmayacak
KKTC’nin adı mı değişiyor Ersin Tatar’dan dikkat çeken sözler KKTC'nin adı mı değişiyor? Ersin Tatar'dan dikkat çeken sözler
Ekmekte cam tehlikesi alarmı ABD’de ürünler geri çağrıldı Ekmekte cam tehlikesi alarmı! ABD'de ürünler geri çağrıldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 07:48:53. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'ye Yardım Teknesine SİHA Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.