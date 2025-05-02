Gazze\'ye Yardım Teknesine SİHA Saldırısı

Gazze'ye bir yardım teknesiyle gitmeye çalışan eylemciler, geminin Malta açıklarındaki uluslararası sularda insansız hava aracı (SİHA) saldırısına uğradığını duyurdu ve saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, The Conscience (Vicdan) adlı teknenin Cuma gecesinin ilk dakikalarında vurulduğunu ve saldırının hemen ardından SOS mesajı gönderildiğini belirtti.

BBC, yakındaki bir petrol tankeri mürettebatından birinin kaydettiği yardım mesajının ses kaydına ulaştı. Mesajda geminin kaptanı, SİHA saldırılarını ve güvertedeki yangını bildirirken duyuluyor.

Malta hükümeti, teknedeki herkesin "güvende olduğunun teyit edildiğini" ve güvertedeki yangının "gece saatlerinde kontrol altına alındığını" belirtti.

Özgürlük Koalisyonu Filosu, Gazze'ye iklim eylemcisi Greta Thunberg gibi isimlerle gitmeyi planladığını ve "israil'in yasadışı kuşatması ve tecridine" karşı çıkacaklarını duyurmuştu.

Malta hükümeti 12 mürettebat ve dört sivilin güvende olduğunun teyit edildiğini söylerken, kuruluş 21 farklı ülkeden eylemci olduğunu bildirdi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, gemide Malta hükümetinin söylediği gibi 16 değil, 30 kişinin bulunduğunu savundu.

Sivil toplum kuruluşu, İsrailli büyükelçilerin "Gazze'nin devam eden tecridi ve sivil gemilerinin bombalanması da dahil, uluslararası hukuk ihlalleri nedeniyle görüşmeye çağrılması gerektiğini" belirtti.

İsrail Ordusu ise saldırı haberlerinin incelendiğini söylemekle yetindi.

Yardım girişiminin organizatörleri BBC'ye yaptıkları açıklamada, yaklaşık iki milyon Filistinlinin iki aydır İsrail ordusu tarafından tam bir abluka altında tutulduğu Gazze'ye doğru gitmeye hazırlanan grubun "sabotajı" önlemek için "tam bir medya karartması ve gizlilik içinde faaliyet gösterdiğini" söylemişti.

Gönüllü Surya McEwen olaydan sonra gemiyle irtibatlarının kesildiğini, gemide yangın çıktığını ve hasar gördüğünü söyledi.

Mavi Marmara Derneği de resmi hesabında derneğin başkanı Beheşti İsmail Songür'ün gemiden paylaştığı görüntülü bir mesaja yer verdi.

2010'da Gazze'ye doğru yol alan Mavi Marmara gemisi, İsrail güçlerinin saldırısına uğramış ve aralarında Türk eylemcilerin de bulunduğu 10 kişi ölmüş, 28 kişi yaralanmıştı.

Saldırının jeneratörü hedef aldığının anlaşıldığı, bunun da gemiyi elektriksiz bıraktığı ve batma riskiyle karşı karşıya bıraktığı belirtildi.

Malta hükümeti yangını söndürmek üzere olay yerine bir römorkör gönderildiğini ve yangının yerel saatle 01:28 itibariyle kontrol altına alındığını açıkladı.

İsrail iki ay önce Gazze'ye tüm geçişleri kapatarak gıda, yakıt ve ilaç dahil tüm malların girişini engelledi ve ardından saldırılarına yeniden başlayarak Hamas ile iki ay süren ateşkesi bitirdi.