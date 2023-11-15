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Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail savaşı genişletiyor: Lübnan için operasyon planları hazırlıyoruz - Son Dakika

Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail savaşı genişletiyor: Lübnan için operasyon planları hazırlıyoruz

Gazze\'yi kan gölüne çeviren İsrail savaşı genişletiyor: Lübnan için operasyon planları hazırlıyoruz
15.11.2023 08:13  - Güncelleme: 08:40

Gazze'ye 40 gündür bomba üstüne bomba yağdıran İsrail savaşı genişletme planını devreye soktu. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, silahlı gruplarla sıcak çatışmaların yaşandığı kuzeydeki Lübnan'ı işaret ederek ''Kuzey için operasyon planları hazırlıyoruz. Hedefimiz güvenliği sağlamak'' dedi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 40 gündür bomba yağdırıyor. Bölgeyi adeta kan gölüne çevirerek çocuk kadın demeden binlerce Filistinliyi katleden İsrail savaşı genişletme planını da devreye soktu. Sıcak çatışmaların yaşandığı Lübnan'ı açık açık tehdit eden İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, "Operasyon hazırlıkları yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail savaşı genişletiyor: Lübnan için operasyon planları hazırlıyoruz

GENELKURMAY BAŞKANI LÜBNAN'I AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Gazze'ye ölüm saçan İsrail ordusu, çatışmaların sıçradığı Lübnan'ı resmen tehdit etti. Sıcak çatışmaların yaşandığı kuzeydeki bir komuta merkezini ziyaret eden İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, "Kuzey için operasyon planları hazırlıyoruz. Hedefimiz güvenliği sağlamak" ifadesini kullandı.

Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail savaşı genişletiyor: Lübnan için operasyon planları hazırlıyoruz

"GAZZE ŞERİDİ'NDE YAPTIĞIMIZI BEYRUT'TA DA YAPARIZ"

İsrail, 7 Ekim sonrası Gazze Şeridi çevresini ve Hizbullah ile sıcak çatışmaların başladığı kuzeyde Lübnan sınırındaki 4 kilometre mesafelik yerleşim alanlarını boşaltmıştı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaptıklarını Beyrut'ta da nasıl yapacaklarını bildiklerini belirterek "Buradan Lübnan vatandaşlarına söylüyorum, Gazze'deki vatandaşların beyaz bayraklarla kıyı boyunca yürüdüğünü ve güneye doğru ilerlediğini görüyorum" demişti.

Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail savaşı genişletiyor: Lübnan için operasyon planları hazırlıyoruz

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail savaşı genişletiyor: Lübnan için operasyon planları hazırlıyoruz

HAMAS'IN ELİNDE 239 İSRAİLLİ ESİR VAR

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail savaşı genişletiyor: Lübnan için operasyon planları hazırlıyoruz

ÇATIŞMALARDA 74 HİZBULLAH MENSUBU ÖLDÜ

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 320'yi aştı, bu kişilerin en az 4 bin 650'sini çocuklar ve 3 bin 145'ini kadınlar oluşturuyor. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 197 Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu, Gazze'de onbinlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.

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Son Dakika Dünya Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail savaşı genişletiyor: Lübnan için operasyon planları hazırlıyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail savaşı genişletiyor: Lübnan için operasyon planları hazırlıyoruz - Son Dakika
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