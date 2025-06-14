Orta Doğu'da tansiyon yeniden tırmanırken, gözler Tel Aviv- Tahran hattına çevrildi. İsrail'in İran'ın farklı şehirlerine düzenlediği ani hava saldırılarının ardından, İran da Tel Aviv'e balistik füzelerle karşılık verdi.
İran'ın saldırısı sırasında Lübnan hava sahasında ilginç anlar yaşandı. Başkent Beyrut'taki bir gece kulübünde eğlence devam ederken, İsrail'e doğru fırlatılan balistik füzelerin gökyüzünde ilerleyişi cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde gökyüzünde ışık hüzmesi şeklinde ilerleyen füzelerin yarattığı atmosfer, gece kulübündeki eğlenceye kısa süreli bir sessizlik getirdi.
Uzmanlar, bu tür görüntülerin artık sivillerin günlük yaşamının bir parçası haline geldiğine dikkat çekerken, Tel Aviv'e yönelik füze saldırısının bölgesel bir savaşa dönüşme riski taşıdığına vurgu yapıyor. İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar, hem diplomatik hem de askeri alanda yeni bir dönemin habercisi olabilir.
Son Dakika › Dünya › Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti - Son Dakika
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