Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti - Son Dakika
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Dünya

Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti

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Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran\'ın füzeleri geçti
14.06.2025 10:45
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Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran\'ın füzeleri geçti
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İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarına misilleme olarak İran, Tel Aviv'e balistik füze saldırısı gerçekleştirdi. Gerilim sürerken, Lübnan'daki bir gece kulübünde İsrail'e fırlatılan İran füzelerinin gökyüzünden geçiş anları görüntülendi.

Orta Doğu'da tansiyon yeniden tırmanırken, gözler Tel Aviv- Tahran hattına çevrildi. İsrail'in İran'ın farklı şehirlerine düzenlediği ani hava saldırılarının ardından, İran da Tel Aviv'e balistik füzelerle karşılık verdi.

GECE KULÜBÜNDE EĞLENDİKLERİ SIRADA...

İran'ın saldırısı sırasında Lübnan hava sahasında ilginç anlar yaşandı. Başkent Beyrut'taki bir gece kulübünde eğlence devam ederken, İsrail'e doğru fırlatılan balistik füzelerin gökyüzünde ilerleyişi cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde gökyüzünde ışık hüzmesi şeklinde ilerleyen füzelerin yarattığı atmosfer, gece kulübündeki eğlenceye kısa süreli bir sessizlik getirdi.

Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti

BÖLGESEL SAVAŞ RİSKİ VAR

Uzmanlar, bu tür görüntülerin artık sivillerin günlük yaşamının bir parçası haline geldiğine dikkat çekerken, Tel Aviv'e yönelik füze saldırısının bölgesel bir savaşa dönüşme riski taşıdığına vurgu yapıyor. İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar, hem diplomatik hem de askeri alanda yeni bir dönemin habercisi olabilir.

Tel Aviv, Güvenlik, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ates null:
    Gazzedeki o çocuklar o mazlumlar açlıkla yoklukla boğuşup hayatta kalmaya çalışırken,siz eğlenin.Bu eğlenceniz bakalım nereye kadar sürecek.Bugün seyrettikleriniz umarım başka bir zaman tepenize düşer. 27 2 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    cocuk katilleri 0 0 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    pist siyonistler 0 0 Yanıtla
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