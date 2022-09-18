Tayvan ziyaretiyle kriz yaratan Pelosi bu kez Ermenistan'a gitti! Azerbaycan ve Türkiye'yi kızdıracak açıklamalar - Son Dakika
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Tayvan ziyaretiyle kriz yaratan Pelosi bu kez Ermenistan'a gitti! Azerbaycan ve Türkiye'yi kızdıracak açıklamalar

18.09.2022 13:09

Geçtiğimiz aylarda Tayvan'a yaptığı ziyaretle ABD ile Çin arasında büyük bir krizin doğmasına sebep olan ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi, bu kez Ermenistan'a gitti. Başkent Erivan'da yaptığı konuşmada Azerbaycan'ı hedef alan Pelosi, "Bu yasadışı ve ölümcül saldırıları kınıyorum. Sınır çatışmalarının Azeri saldırıları tarafından tetiklendiği açık. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanırken, sözlerini Türkiye'nin de tepkisini çekecek cümlelerle sürdürdü.

Geçen ay Tayvan'ı ziyaret ederek ABD ve Çin arasında büyük krize yol açan ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi, tam da Azerbaycan- Ermenistan sınırının ısındığı bir dönemde Ermenistan'a gitti.

AZERBAYCAN'I HEDEF ALAN SÖZLER SARF ETTİ

Pelosi, bugün Ermenistan'da yaptığı konuşmada Azerbaycan'ı hedef alırken, Türkiye'nin de tepkisini çekecek açıklamalara imza attı. Pelosi, 'Azerbaycan'ın 'yasadışı' saldırılarını kınadığını' belirtirken, "Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik yasadışı ve ölümcül saldırılarının" ardından Erivan ziyaretinin kendisi için özel bir önem taşıdığını söyledi.

"SALDIRILARI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Pelosi, sınırdaki çatışmalarla ilgili Azerbaycan'ı suçlarken, "Sınır çatışmalarının Azeri saldırıları tarafından tetiklendiği açık. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz" dedi. Pelosi, ABD'nin bölgede etkisini artırması gerektiğinin altını çizdi. Pelosi, 'Otokrasi ile küresel mücadelede Ermenistan'ın yanındayız." dedi.

NE TEPKİ VERİLECEĞİ MERAK KONUSU

Pelosi'nin açıklamalarına Bakü ve Ankara yönetimlerinden gelecek tepki şimdiden merak konusu olurken, ABD Temsilciler Meclis Başkanı'nın konuşmaları yeni bir krizin fitilini ateşleyeceğe benziyor…

ERMENİ LOBİSİ ABD'DE BASKIYA BAŞLADI

Ermenistan, dün Azerbaycan ile yeni çatışmaların ardından ateşkes ilan edildiğini duyururken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı 79 Azeri askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Sözcü gazetesinin haberine göre Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise önceki gün 135 Ermeni askerinin öldüğünü söylemişti. Son gerilim, iki ülke arasında 2020 yılından bu yana görülen en şiddetli çatışma oldu ve savaş endişelerine yol açtı. ABD'de güçlü olan Ermeni lobisi, bu hafta ABD yönetimine Ermenistan'a destek verme çağrısı yapmıştı. Amerikan Ermeni Topluluğu Başkanı Anthony Barsamian, Azerbaycan'ın son çatışmada uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürerek "Ermenistan Ukrayna'yla aynı ilgiyi görmüyor" dedi.

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Son Dakika Dünya Tayvan ziyaretiyle kriz yaratan Pelosi bu kez Ermenistan'a gitti! Azerbaycan ve Türkiye'yi kızdıracak açıklamalar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tayvan ziyaretiyle kriz yaratan Pelosi bu kez Ermenistan'a gitti! Azerbaycan ve Türkiye'yi kızdıracak açıklamalar - Son Dakika
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