Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İsveç Başbakanı'nın fotoğrafında dikkat çeken detay: Güç dengesi net şekilde görülüyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İsveç Başbakanı'nın fotoğrafında dikkat çeken detay: Güç dengesi net şekilde görülüyor

20.11.2022 15:18

Geçtiğimiz hafta Ankara'yı ziyaret eden İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. İki liderin tokalaştığı anlarda çekilen bir karede Kristersson ile Erdoğan'ın ellerine vurgu yapan İsveçli bir akademisyen, "Tokalaşmayı yakınlaştırırsanız, şu anda bu iki hükümet arasındaki güç dengesini oldukça net bir şekilde görüyorsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u resmi törenle karşıladı. Kristersson'un bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

ERDOĞAN KAPIDA KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kristersson'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Kristersson'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Kristersson, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

TOKALAŞTIKLARI KAREYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Erdoğan'ın Kristersson'u kapıda karşılayıp tokalaştığı anlarda çekilen bir fotoğraf ise gündem oldu. İki liderin ellerine dikkat çekilen yorumlardan en ilginci ise İsveçli akademisyen Eric Meyersson'dan geldi. Söz konusu fotoğrafı paylaşan Meyersson, "Başbakan Kristersson ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tokalaşmasını yakınlaştırırsanız, şu anda bu iki hükümet arasındaki güç dengesini oldukça net bir şekilde görüyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İsveç Başbakanı'nın tokalaştığı fotoğrafta dikkat çeken detay

BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜLER

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kristersson merdivenlerde gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve Kristersson daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Resmi törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin hazır bulundu.

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