Ege'de gerilimi yükseltecek adım! Yunanistan, tüm donanmasıyla savaş tatbikatı yapıyor - Son Dakika
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Ege'de gerilimi yükseltecek adım! Yunanistan, tüm donanmasıyla savaş tatbikatı yapıyor

28.09.2022 08:51

Geçtiğimiz hafta gayrı askeri statüdeki Adalar'a zırhlı araç sevk ederek Ege'de gerilim yaratan Yunanistan'dan yeni bir hamle daha geldi. Yunanistan, Fransa ile ortak tatbikata başladı. Ege Denizi'nde 1 Ekim'e kadar devam edecek olan tatbikatta Yunanistan donanmasına ait tüm savaş gemileri de hazır bulunuyor.

Yunanistan'ın Türk jetlerini taciz etmesi ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi "Bir gece ansızın gelebiliriz" restiyle gerilen ilişkiler Yunanistan'ın hukuk dışı şekilde ABD'nin hibe ettiği zırhlı araçları adalara sevk etmesiyle patlama noktasına geldi.

ERDOĞAN: YUNANİSTAN'IN POLİTİKALARINI İBRETLE TAKİP EDİYORUZ

Dün akşam Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısının ardından Millete Sesleniş konuşması yaparak Yunanistan'ın provokatif hamlesine ateş püsküren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Komşumuz Yunanistan'ın her tarafı buram buram tahrik ve provokasyon kokan politikalarını ibretle takip ediyoruz. Yunanistan'a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız. Biz gerilimleri sonlandırmak için samimi gayret ederken Yunanistan'ın tahrik ve provokasyon kokan politikalarını ibretle takip ediyoruz. Yunanistan askeri, siyasi ve ekonomik olarak dengimiz değildir, olamaz" ifadesini kullandı.

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MİÇOTAKİS'TEN ERDOĞAN'A YANIT: KENDİMİZE GÜVENİMİZ TAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sözlerine bugün yaptığı açıklamayla yanıt veren Miçotakis, Ankara'ya net bir mesaj göndererek, "Uluslararası Hukukun gücü, Silahlı Kuvvetlerimizin uyanıklığı ve müttefiklerimizin desteğiyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam" dedi.

SAVAŞ GİBİ TATBİKAT

Yunanistan, Ankara- Atina hattındaki gerilimin gölgesinde "savaş" ihtimalini daha da güçlendiren bir adım attı. Fransa ile Ege'nin doğusunda Fransa ile ortak tatbikata başladı. Tatbikata Yunanistan'ın donanmaya ait tüm savaş gemileriyle katılması dikkat çekti. İskiri Adası'ndan Bozbaba Adası'na kadar geniş bir alanda düzenlenen tatbikatta savaş uçakları, helikopterler, özel birimler ve deniz kuvvetlerine ait gemiler ve denizaltılar da yer alıyor.

Fransa ile 1 Ekim'e kadar sürecek ortak tatbikatın başlamasının ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'yi hedef almayı sürdürdü. Kabine toplantısı sonrası konuşan Yunan Başbakan, "Karşı taraf monoton bir şekilde tehditlerini sürdürebilir ama bu oyunda tek başına" dedi.

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Son Dakika Dünya Ege'de gerilimi yükseltecek adım! Yunanistan, tüm donanmasıyla savaş tatbikatı yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ege'de gerilimi yükseltecek adım! Yunanistan, tüm donanmasıyla savaş tatbikatı yapıyor - Son Dakika
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