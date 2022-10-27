Polonya Savunma Bakanı, TB2 Bayraktar videosunu paylaştı: Geliyorlar - Son Dakika
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Polonya Savunma Bakanı, TB2 Bayraktar videosunu paylaştı: Geliyorlar

27.10.2022 15:29

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Türkiye'den 24 SİHA satın alan Polonya'da sosyal medya hesabından TB2 Bayraktar videosunu paylaşan Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ''Geliyorlar'' notunu düştü.

Mayıs 2021 yılında Polonya'nın Türkiye'den SİHA satın alması ile bu sistemler ilk defa bir Avrupa ülkesine satılmış oldu. 24 adet SİHA satın alma sözleşmesi imzalayan Polonya Savunma Bakanı'ndan heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

''GELİYORLAR'' DİYEREK PAYLAŞTI

Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 videosuyla "Geliyorlar" mesajını paylaştı. Türk SİHA'larının Polonya'da Ekim ayında envanterde olması beklendiği açıklanmıştı. Blaszczak, geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gelerek anlaşmayı bizzat imzalamıştı.

Polonya Savunma Bakanı'ndan TB2 paylaşımı: Geliyorlar

BAKANLIK: BEKLEMEDE KALIN

Azerbaycan, Suriye ve Libya'da birçok başarıya imza atmış SİHA'lar için Blaszczak'ın Polonya Savunma Bakanlığı'da tweeti alıntılayarak "Beklemede kalın" paylaşımında bulundu.

Polonya Savunma Bakanı'ndan TB2 paylaşımı: Geliyorlar

POLONYA ABD'DEN DE SİHA SATIN ALIYOR

Öte yandan Polonya ABD'den de SİHA satın alıyor. Blaszczak konuya ilişkin, "Polonya'nın güvenliğine bir başka yatırım. Polonya ordusu için MQ-9A Reaper kiralama anlaşmasını imzaladık. Kendi İHA'larımızı teslim alana kadar MQ-9A Readerden faydalanacağız" dedi.

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