Gemi Karaya Oturdu, Mürettebat Tahliye Edildi

GEMİ, BARTIN'DAN UKRAYNA'YA GİDİYORMUŞ
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi kıyısında karaya oturan RAPID isimli kuru yük gemisinin Bartın'dan Ukrayna'ya gittiği öğrenildi. 2 bin 135 ton alçı yüklü olduğu belirtilen gemideki 7 mürettebattan 6'sının Ukrayna, 1'inin ise İran uyruklu olduğu öğrenildi. Helikopterle, karaya indirilen mürettebatın Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ifadeleri alınıyor.
Bu arada mürettebatın helikopterden karaya indiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.
