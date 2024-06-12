Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Orta Avrupa Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Orta Avrupa Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenen Orta Avrupa Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı. Türkiye'nin ilk defa davet edildiği toplantıya ABD Avrupa Komutanlığı, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Moldova da katıldı. Gürak, toplantı sonrasında Hırvatistan Genelkurmay Başkanı ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

12.06.2024 12:43
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, dün Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenen Orta Avrupa Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 11 Haziran 2024 tarihinde Hırvatistan'da düzenlenen ve Türkiye'nin ilk defa davet edildiği, ABD Avrupa Komutanlığı, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Moldova'nın iştirak ettiği Orta Avrupa Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmıştır. Toplantı sonrasında, Hırvatistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Tihomir Kundid ile ikili görüşme gerçekleştirmiştir" denildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Orta Avrupa Genelkurmay Başkanları Toplantısı\'na katıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Orta Avrupa Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Orta Avrupa Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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