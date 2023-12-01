Gine Bissau\'da karakol basan askerler, yolsuzluktan gözaltına alınan iki bakanı serbest bıraktı

Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da yolsuzlukla suçlanan Maliye Bakanı Souleiman Seidi ve Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı Antonio Monteiro gözaltına alındı. Ancak Ulusal Muhafızlar, karakolu basarak iki bakanı da serbest bıraktı.
Askeri kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre ulusal muhafızlar karakola yapılan baskının ardından Bissau'nun güneyindeki askeri tesislere sığındı. Yetkililerin müzakere girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine özel kuvvetler ve ulusal muhafızlar arasında çatışma çıktı.
Çatışmaların ardından durumun kontrol altına alındığı ve güvenliğin yeniden sağlandığı belirtildi. Ordu tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Muhafız grubunun liderinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Maliye Bakanı Seidi ve Hazineden sorumlu Devlet Bakanı Monteiro, yolsuzlukla mücadele soruşturması kapsamında 11 şirkete yapılan ödemelerle ilgili dün gözaltına alınmıştı. Yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gine Bissau, 1974'te Portekiz'den bağımsızlığını kazanmıştı. En az 10 darbe ya da darbe girişiminin yaşandığı ülkede demokratik olarak seçilmiş yalnızca bir devlet başkanı görev süresini tamamladı.
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