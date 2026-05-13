Global Sumud Filosu Gazze İçin Hareket Geçti

13.05.2026 18:39
İsrail'in şiddeti artarken, Global Sumud Filosu 54 gemi ile yeniden denize açılıyor.

GLOBAL Sumud Filosu (GSF) Yönetim Kurulu Üyesi Sümeyra Akdeniz Ordu, İsrail'in müdahalelerinin giderek sertleştiğini belirterek, "İsrail'in şiddeti her seferinde bir seviye daha artıyor. Yaralanan, kötü muameleye uğrayan arkadaşlarımız oldu. Ancak tüm riskleri göze alarak yolumuza devam ediyoruz" dedi.

İspanya'nın Barselona kentinden 15 Nisan'da hareket eden ve farklı ülkelerden 300'e yakın aktivistle 10 Mayıs'ta Mamaris'e gelen Global Sumud Filosu'na ait 38 tekne, eklenecek 16 tekne ile birlikte yarın yeniden denize açılacak. Global Sumud Filosu, yola çıkmadan önce Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Adaköy Mahallesi'nde düzenlediği basın toplantısında Gazze'ye yönelik dayanışma mesajı verdi. Toplantıya GSF Tıbbi Filosu temsilcisi Dr. Imane El Makhloufi, kısa süre önce İsrail'de gözaltına alınıp serbest bırakılan GSF Yürütme Kurulu Üyesi Saif Abukeshek, Rohingya toplumu temsilcisi Ko Tinmaung, İnsan Hakları Avukatı Nathalia Accioly, Global Sumud Filosu Yönetim Kurulu üyesi Sümeyra Akdeniz Ordu ve çeşitli uluslararası katılımcılar katıldı. İsrail askerleri tarafından daha önce alıkonulan ve sonrasında serbest bırakılan GSF Yürütme Kurulu Üyesi Thiago Ávila ise toplantıya çevrim içi bağlandı.

Toplantıda konuşan Global Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Sümeyra Akdeniz Ordu, Filistin'e yönelik uluslararası dayanışmanın büyüdüğünü belirtip, özellikle Brezilya ve Latin Amerika ülkelerinin son günlerde daha güçlü bir duruş sergilediğini söyledi. Mücadeleyi sürdürmek zorunda olduklarını ifade eden Ordu, "İsrail'in şiddeti her seferinde bir seviye daha artıyor. Yaralanan, kötü muameleye uğrayan arkadaşlarımız oldu. Ancak tüm riskleri göze alarak yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir şey yapmamanın riski daha büyük bir sorumluluk doğuruyor. Bu nedenle harekete geçmeli ve durmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Myanmar'dan katılan temsilci de söz alarak, Filistin ile kendi ülkelerinde yaşanan insan hakları ihlalleri arasında benzerlik bulunduğunu dile getirdi. Filistin meselesinin yalnızca bölgesel değil, uluslararası bir insan hakları sorunu olduğu vurguladı.

GSF hukuk ekibinin çalışmaları hakkında da bilgi verilen toplantıda, yaralanan aktivistlerin ifadelerinin alındığı, adli tıp başvurularının yapıldığı ve elde edilen belgelerin İsrail'e karşı yürütülecek hukuki süreçlerde kullanılacağı belirtildi.

Toplantının sonunda halen İsrail hapishanelerinde bulunan aktivistlere dikkat çekilerek, en kısa sürede serbest bırakılmaları temennisinde bulunuldu.

Marmaris'e 38 gemi ile gelen Global Sumud Filosu'na Marmaris'te 16 gemi daha eklenerek 54 gemi olarak yola çıkacakları öğrenildi. Filoya 6 geminin de yolda ekleneceği bildirildi.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 05:26:11. #7.12#
