Üye Girişi
Gloria Estefan dokuz yaşındayken akrabasının tacizine uğradığını anlattı - Son Dakika
BBC

Gloria Estefan dokuz yaşındayken akrabasının tacizine uğradığını anlattı

01.10.2021 05:35
Gloria Estefan dokuz yaşındayken akrabasının tacizine uğradığını anlattı, System.String[]

Ünlü şarkıcı Gloria Estefan, 9 yaşındayken bir akrabası tarafından cinsel istismara uğradığını açıkladı.

Ünlü şarkıcı Gloria Estefan, 9 yaşındayken bir akrabası tarafından cinsel istismara uğradığını açıkladı.

Amerikalı-Kübalı 64 yaşındaki pop yıldızı, müzik okulundayken annesinin güvendiği bir kişi tarafından taciz edildiğini söyledi.

Estefan, "İstismara uğrayan çocukların yüzde 93'ü tacizcilerini tanıyor ve onlara güveniyordu. Biliyorum çünkü ben de onlardan biriyim" dedi.

Estefan, çocukken uğradığı tacizi ilk defa, kızı ve yeğeni ile yaptığı Facebook Watch adlı şovunda duyurdu.

Amerikan televizyon kanallarının bir diğer tanınan ismi Clare Crawley de 'Red Table Talk: The Estefans' adlı programın bir bölümüne katılıp, bir rahip tarafından tacize uğradığını anlattı.

Cawyler, gittiği Katolik okulda bir 'danışman' tarafından istismar edildiğini ve "bir predatörün kurbanı olduğunu" söyledi.

Estefan, "Bu mevzuyu açmak istedim çünkü önlememiz çok önemli. Sen burada paylaşırken ve cesur davranırken ben de kenarda oturup sessiz kalmak istemedim" dedi.

Estefan'ın 54 yaşındaki yeğeni Lili, şarkıcıya "Bu an için çok uzun zaman bekledin" dedi. Estefan da "Evet bekledim" dedi ve şöyle devam etti:

"Ailedendi, ama yakın akraba değildi. Nüfuzlu biriydi, annem beni onun müzik okuluna kaydettirmişti. Anneme hemen ne kadar yetenekli olduğumu ve özel ilgiye ihtiyacım olduğunu söyledi. Benimle böyle yakından ilgilendiği işin şanslı hissediyordu."

Küba doğumlu Estefan, çocukken ailesiyle Miami'ye taşındı. Şarkıcı, istismarın "yavaş yavaş başladığını ve giderek hızlandığını" söyledi.

'Durumun tehlikesinin farkında olduğunu' ifade eden Estefan, istismarına uğradığı erkeği uzaklaştıramadığını anlattı:

"Ona, 'Böyle olmaz, bunu yapamazsın' diyordum. O da, 'Baban Vietnam'da, annen yalnız, ona söylersen onu öldürürüm' diyordu.

"Bu adamın deli olduğunu biliyordum. O yüzden anneme zarar verebileceğini düşünüyordum."

Estefan, yaşadığı stres nedeniyle saçlarının döküldüğünü, sonunda yaşadıklarını annesine anlattığını söyledi.

Annesi polise ihbar etti, ama 'Estefan mahkemeye çıkacağı ve ifade vereceğinden daha kötü bir travma yaşayabileceği' gerekçesiyle adam hakkında şikayetçi olmaması tavsiye edildi.

Gloria Estefan, Conga ve Rhythm is Gonna Get You adlı şarkılarıyla dünyaca ünlendi.

Şarkıcı üç Grammy ödülü var.

Facebook, Taciz, Müzik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gloria Estefan dokuz yaşındayken akrabasının tacizine uğradığını anlattı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Özer'den 00:41 Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam hakkında yorum: Esefle kınıyorum Sanayi ve elektrik sektörüne kötü haber! Doğal gaza yüzde 15 zam geldi 23:56 Sanayi ve elektrik sektörüne kötü haber! Doğal gaza yüzde 15 zam geldi Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları 23:03 Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları
Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli 22:47 Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı 20:33 Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı 20:23 Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü 18:57 Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi 16:57 Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi

Son Dakika Haberleri
19:13 Bilim dünyasından önemli adım! 2 saat içerisinde yağmur yağıp yağmayacağını bilinebilecek
19:12 Korkutan haber! Aşılamanın düşük olduğu Avrupa ülkelerine sonbaharda koronavirüs vakalarında artış görülebilir
18:56 Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel yaşamını yitirdi
18:02 Selin Ciğerci konusunda uyarılan Deniz Akkaya, kanalın camlarını indirdi
18:00 Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı
17:53 Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırmayı düşünüyor
17:50 Eşinin kurşun yağdırdığı kadından yürek yakan sözler: Bedenimin yarısıyla çocuğumu büyütmek istiyorum
17:28 Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak
16:09 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar
Özrü kabahatinden büyük! Cicaldau'nun pozisyonunu bozan hakemden tuhaf savunma: Şanssızlık Özrü kabahatinden büyük! Cicaldau'nun pozisyonunu bozan hakemden tuhaf savunma: Şanssızlık         
01:12
Aslan zirveyi bırakmadı! Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla golsüz berabere kaldı Aslan zirveyi bırakmadı! Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla golsüz berabere kaldı         
00:01
Okan Bayülgen'den sosyal medya fenomenlerini kızdıracak ifadeler: Hepsi çöp, hepsi zavallı Okan Bayülgen'den sosyal medya fenomenlerini kızdıracak ifadeler: Hepsi çöp, hepsi zavallı         
23:52
Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis'ten Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis'ten Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık         
22:54
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır         
20:33
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Billur Kalkavan'ın Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi         
15:00
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş         
12:10
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti         
11:18
Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler         
11:14
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 05:40:11. #1.13#
SON DAKİKA: Gloria Estefan dokuz yaşındayken akrabasının tacizine uğradığını anlattı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement