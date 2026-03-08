Görüntüleri paylaştılar! BAE İran İHA\'sı böyle düşürmüş

ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla bölgeyi kan gölüne çevirdi. Başta başkent Tahran olmak üzere çok sayıda İran kentine saldıran ABD ve İsrail, sivilleri de hedef aldı.
İran'ın yanıtı ise misilleme saldırıları oldu. İran ordusu, İsrail ve Körfez ülkelerdeki ABD üslerine saldırılar düzenledi.
İran'ın ABD üslerine yönelik saldırılarında hedef aldığı Birleşik Arap Emirlikleri, İran insansız hava araçlarını düşürdükleri anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
