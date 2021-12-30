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Güldür Güldür'den beklerken Muharrem Sarıkaya skeci Azerilerden geldi - Son Dakika

Güldür Güldür'den beklerken Muharrem Sarıkaya skeci Azerilerden geldi

30.12.2021 15:14

Katıldığı canlı yayında İHA kameramanına tokat atan gazeteci Muharrem Sarıkaya, Azerbaycan'da yayınlanan şov programına konu oldu. Türkiye'yi ayağa kaldıran olay, mizahi bir şekilde Azeriler tarafından yeniden canlandırıldı.

Ciner Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le röportaj gerçekleştirdiği sırada, ses ayarını yapmak isteyen İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Olayın sosyal medyaya yansımasının ardından Sarıkaya'ya büyük tepki gösterilmişti. Sarıkakaya gelen tepkilerden sonra özür dileyip görevinden istifa etmişti.

AZERBAYCAN'DA ŞOV KONUSU OLDU

Türkiye'de büyük yankı uyandıran olay ülke sınırlarını da aştı. Azerbaycan'ın Hazar kanalında yayımlanan "Komedixana" (Komedihane) adlı şov programının 148. bölümünde, Muharrem Sarıkaya'nın yayın sırasında İHA kameramanına attığı tokat, ilginç şekilde ele alındı.

Sarıkaya'nın Türkiye'yi ayağa kaldıran tokadı, Azerbaycan'da şov konusu oldu

YENİDEN CANLANDIRILDI

Güldürü programında yeniden canlandırılan olayda, moderatör teknik elemanı yanına çağırıp darp etmesi, o sırada kadın konuğun şaşkın halleri seyirciyi kahkahaya boğdu.

Sarıkaya'nın Türkiye'yi ayağa kaldıran tokadı, Azerbaycan'da şov konusu oldu
Sarıkaya'nın Türkiye'yi ayağa kaldıran tokadı, Azerbaycan'da şov konusu oldu
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İhlas Haber Ajansı, Muharrem Sarıkaya, Azerbaycan, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güldür Güldür'den beklerken Muharrem Sarıkaya skeci Azerilerden geldi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Güldür Güldür'den beklerken Muharrem Sarıkaya skeci Azerilerden geldi - Son Dakika
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