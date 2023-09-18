Güney Afrika'da maden işçilerini taşıyan otobüs kazası: 20 ölü - Son Dakika

Güney Afrika'da maden işçilerini taşıyan otobüs kazası: 20 ölü

Güney Afrika\'da maden işçilerini taşıyan otobüs kazası: 20 ölü
Son Güncelleme: 18.09.2023 09:55

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinde Venetia elmas madenine giden bir otobüs, karşı yönden gelen bir kamyonla çarpıştı. Kazada en az 20 işçi hayatını kaybetti. Otobüs yangın çıkardı ancak itfaiye tarafından söndürüldü. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, polis soruşturma başlattı. Venetia elmas madeninde yıllık elmas üretiminin yüzde 40'ından fazlası gerçekleştiriliyor ve 4 bin 300 kişi çalışıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde maden işçilerini taşıyan bir otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 20 kişinin öldüğü belirtildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinde ülkenin en büyük elmas madenlerinden Venetia'ya giden işçileri taşıyan otobüs karşı yönden gelen bir kamyonla çarpıştı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada en az 20 işçinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Kazanın ardından alev alan otobüs itfaiyeciler tarafından söndürüldü.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Güney Afrika'nın yıllık elmas üretiminin yüzde 40'ından fazlasının elde edildiği Venetia elmas madeninde 4 bin 300 kişi çalışıyor. - CAPE TOWN

Kaynak: İHA

Güney Afrika, Kaza, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güney Afrika'da maden işçilerini taşıyan otobüs kazası: 20 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Afrika'da maden işçilerini taşıyan otobüs kazası: 20 ölü - Son Dakika
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