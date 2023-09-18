Güney Afrika'da madencileri taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı: 20 işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Güney Afrika'da madencileri taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı: 20 işçi yaşamını yitirdi

Son Güncelleme: 18.09.2023 21:24

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde maden işçilerini taşıyan bir otobüs kamyonla çarpıştı. Kazanın ardından alev alan otobüsteki 20 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Güney Afrika'da maden işçilerini taşıyan otobüsle kamyonet çarpıştı. Kazada 20 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Afrika'da madencileri taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı: 20 kişi hayatını kaybetti

20 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinde ülkenin en büyük elmas madenlerinden Venetia'ya giden işçileri taşıyan otobüs karşı yönden gelen bir kamyonla çarpıştı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada en az 20 işçinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Güney Afrika'da madencileri taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı: 20 kişi hayatını kaybetti

OTOBÜS ALEV ALDI

Kazanın ardından alev alan otobüs itfaiyeciler tarafından söndürüldü. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Güney Afrika'da madencileri taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı: 20 kişi hayatını kaybetti

ELMAS MADENİNDE 4 BİN 300 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Güney Afrika'nın yıllık elmas üretiminin yüzde 40'ından fazlasının elde edildiği Venetia elmas madeninde 4 bin 300 kişi çalışıyor.

Kaynak: İHA

Güney Afrika, Kaza, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güney Afrika'da madencileri taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı: 20 işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Afrika'da madencileri taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı: 20 işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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