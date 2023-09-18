Güney Afrika'da madencileri taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı: 20 işçi yaşamını yitirdi

Güney Afrika'da maden işçilerini taşıyan otobüsle kamyonet çarpıştı. Kazada 20 kişi yaşamını yitirdi.

20 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinde ülkenin en büyük elmas madenlerinden Venetia'ya giden işçileri taşıyan otobüs karşı yönden gelen bir kamyonla çarpıştı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada en az 20 işçinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

OTOBÜS ALEV ALDI

Kazanın ardından alev alan otobüs itfaiyeciler tarafından söndürüldü. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

ELMAS MADENİNDE 4 BİN 300 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Güney Afrika'nın yıllık elmas üretiminin yüzde 40'ından fazlasının elde edildiği Venetia elmas madeninde 4 bin 300 kişi çalışıyor.