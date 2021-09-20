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Güney Afrika'da tehlike altındaki penguenlere arı sürüsü saldırdı: 63 ölü - Son Dakika
BBC

Güney Afrika'da tehlike altındaki penguenlere arı sürüsü saldırdı: 63 ölü

20.09.2021 15:15
Güney Afrika'da tehlike altındaki penguenlere arı sürüsü saldırdı: 63 ölü, System.String[]

Cape Town yakınlarında soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Afrika penguenlerinden 63'ü arı saldırısında öldü.

Güney Afrika'daki doğal yaşam koruma grupları, soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 63 Afrika pengueninin arı saldırısına uğrayarak öldüğünü bildirdi.

Sayıları azaldığı için koruma altına alınmış olan Simonstown yakınlarındaki bir koloniden 63 penguen, sahilde her biri çok sayıda arı tarafından sokulmuş olarak bulundu. Vücutlarında başka bir yara izi olmadığı belirlendi.

Ulusal park yetkilileri BBC'ye bunun yılda 60 bin civarında kişinin ziyaret ettiği dünyaca meşhur Boulders Plajı'nda, şimdiye kadar bilinen bu tür ilk saldırı olduğunu söylediler.

'Şanssızlık'

Güney Afrika'nın ulusal parklarında deniz biyologu olarak çalışan doktor Alison Kock "Penguenler ve arılar genellikle bir arada yaşıyorlar" diyor.

"Arılar kışkırtılmadıkça sokmazlar. Yakınlardaki bir yuva ya da kovanın zarar gördüğü ve arıların topluca kaçarken saldırganlaştığı varsayımı üzerinde duruyoruz. Ne yazık ki o sırada karşılarına penguenler çıkmış olmalı" diye sürdürdü.

Ölü bulunan penguenler üzerinde yapılan incelemede kuşların gözleri civarından sokulduğu görüldü ve çevrede ölü arılar da bulundu.

Güney Afrika Sahil Kuşlarını Koruma Vakfı'ndan veteriner David Roberts Fransız Haber Ajansı AFP'ye "Bu çok nadir görülebilecek bir olay. Böyle bir şeyin sık sık olmasını beklemiyoruz, şanssızlık" diye konuştu.

Afrika penguenleri neden tehlikede?

Küçük boylarıyla ayırt edilen Afrika penguenleri Güney Afrika ve Namibya sahillerinde yaşıyor ama daha kuzeyde Gabon'a kadar sahillerde görülebiliyorlar.

Sayılarının hızla azalmasının sebebi Uluslararası Doğa Koruma Birliği'ne göre esas olarak bölgede aşırı balık avlanması ve iklimdeki dengesizlikler.

Cape'deki bal arıları da bir çok koruma alanının bulunduğu bölgedeki eko-sistemin bir parçası.

Güney Afrika Parklar Müdürlüğü Cuma günü ayrıca yakındaki Fish Hoek'te de çok sayıda arı tarafından sokulmuş bir ölü penguen bulunduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamada ölü penguenler üzerinde hala toksikoloji ve hastalıklarla ilgili incelemelerin sürdürüldüğü ve bölgedeki durumun gözlemleneceği de kaydedildi.

Güney Afrika'da tehlike altındaki penguenlere arı sürüsü saldırdı: 63 ölü

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Son Dakika Dünya Güney Afrika'da tehlike altındaki penguenlere arı sürüsü saldırdı: 63 ölü - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Güney Afrika'da tehlike altındaki penguenlere arı sürüsü saldırdı: 63 ölü - Son Dakika
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